Taormina. Auto in corsa sulle persone, fermati due messinesi per tentato omicidio

La Polizia invita chiunque sia in possesso di video a consegnarli

La Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto di fermo emesso dalla Procura di Messina nei confronti di due messinesi, un ventiquattrenne e un venticinquenne, indiziati del delitto di tentato omicidio aggravato ai danni di altri due giovani, commesso a Taormina nella notte fra l’1 e il 2 giugno.

Il fermo è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Messina e dal Commissariato di Polizia di Taormina, che stanno svolgendo le indagini coordinate dalla locale Procura.

L’attività investigativa trae origine dalla pubblicazione, su molti siti e social e a partire dalla serata del 2 giugno scorso, di un video relativo ad un grave fatto occorso nella notte precedente, nei pressi di una discoteca di Taormina, rilanciato dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Nel filmato viene ripreso un gruppo di persone intente a discutere animatamente e, d’improvviso, un’auto station wagon di grossa cilindrata di colore scuro nell’atto di fare manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso alcuni pedoni, che stazionavano lungo la sede stradale, travolgendone alcuni e dandosi quindi a precipitosa fuga.

I fatti in questione non hanno formato oggetto, sino ad ora, di alcuna denuncia e/o segnalazione alle Forze di polizia o alla Procura della Repubblica che ha delegato gli approfondimenti investigativi del caso, immediatamente, non appena informata dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Polizia di Taormina, della presenza del video sui social; e ciò al fine, anzitutto, di verificare la veridicità del fatto (stante il notorio pericolo di diffusione di fake news sul web), per poi operare la ricostruzione della relativa dinamica e risalire alle responsabilità individuali.

L’acquisizione e l’analisi delle immagini, tratte dai numerosi impianti di videosorveglianza presenti sulla pubblica via, insieme con l’ascolto di persone informate dei fatti, sta consentendo, allo stato, di inquadrare i fatti nell’ambito di rapporti tesi sfociati, forse, in una lite, scoppiata per futili motivi fuori dalla discoteca, tra un gruppo di giovani residente nella provincia di Catania ed alcuni ragazzi messinesi. Al termine del litigio, alcuni giovani sarebbero saliti a bordo di un’auto, con l’evidente intento di travolgere altri giovani, provocando lesioni a due di loro.

Le indagini hanno consentito di identificare il ragazzo alla guida del mezzo, un ventiquattrenne messinese, ed il passeggero, un venticinquenne sempre originario di Messina. Gli elementi raccolti consentono, allo stato, di ritenere che entrambi fossero coinvolti nella lite occorsa fuori dal locale. Sulla base delle evidenze acquisite, questa notte il pm ha emesso nei confronti dei due un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, per tentato omicidio aggravato; la Procura di Messina sta procedendo a richiedere la convalida del fermo e la conseguente applicazione della misura cautelare in carcere. Si resta, pertanto, in attesa delle valutazioni del giudice per le Indagini Preliminari.

Posto che, nel corso delle attività di carattere info-investigativo, è stata riscontrata una diffusa reticenza, sussistendo ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento, ai fini di una compiuta ricostruzione dei fatti, la Polizia invita chiunque avesse nella propria disponibilità video, foto o comunque informazioni ritenute di interesse a rivolgersi alla Procura di Messina o alla Polizia di Stato.

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