Taormina, auto in corsa sulle persone. “Stanno arrivando segnalazioni decisive”

Uno scenario fuori da una discoteca. Il sindaco Cateno De Luca lancia l'allarme sicurezza dopo aver pubblicato un video sui social

TAORMINA – Ha pubblicato un video relativo ad un grave episodio verificatosi la scorsa notte all’uscita della discoteca Ipanema di Taormina. Ora il sindaco Cateno De Luca è intervenuto con fermezza condannando quanto accaduto.”Sono sconcertato per quello che è successo. Sono sconcertato come sindaco e sono sconcertato come genitore. Le immagini parlano da sole e mostrano una condotta gravissima che avrebbe potuto provocare conseguenze irreparabili. Se non ci è scappato il morto è stato soltanto per un caso fortuito”.

“Dopo la pubblicazione del video stanno arrivando numerose segnalazioni che ci stanno consentendo di acquisire elementi utili per individuare il responsabile. Abbiamo già compreso l’area nella quale si troverebbe questa persona. Chi si è reso protagonista di un gesto del genere è un delinquente e va arrestato. Non consentirò più che episodi di questa gravità possano verificarsi nel territorio di Taormina. Continueremo a collaborare con le forze dell’ordine affinché venga fatta piena luce sulla vicenda e siano adottati tutti i provvedimenti necessari” – conclude.

“Scenario pericolosissimo fuori dalla discoteca, dobbiamo identificare il pazzo al volante”

Così aveva scritto in occasione della pubblicazione del video: “Io non posso tollerare questo tentato omicidio nel territorio di Taormina! Mi hanno inviato pochi minuti fa questo video che si riferisce all’uscita della discoteca Ipanema di Taormina verso le ore 3:15 di stamattina. Ho già inviato il video al Dirigente della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Taormina. Chiederò l’immediata identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel video ed il nome di quel pazzo che guidava la macchina”.

“Un ragazzo è rimasto ferito e abbiamo rintracciato la targa”

Aggiornamento da parte sempre del sindaco De Luca: “Abbiamo rintracciato il numero di targa della macchina che ha tentato di investire dei ragazzi all’uscita della discoteca. Purtroppo c’è un ragazzo che ha registrato un trauma cranico. Ma ora è stato dimesso dall’ospedale”.