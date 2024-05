Taormina Bandiera Blu, De Luca: “Il mio buon governo ha contagiato tutta la riviera jonica”

Il sindaco di Taormina era già riuscito ad ottenere lo stesso riconoscimento per S. Teresa nel 2017: "Certificazione del grande lavoro che stiamo svolgendo"

TAORMINA – “Un riconoscimento che testimonia l’eccellenza delle nostre spiagge e l’impegno costante nella tutela dell’ambiente. Questo traguardo è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro avviato dall’Amministrazione De Luca fin dal suo insediamento”. Così l’amministrazione comunale di Taormina in una nota dopo l’ottenimento della Bandiera Blu ufficializzato questo mattina a Roma dalla Fee. “La spiaggia di Mazzeo – prosegue l’amministrazione taorminese – è la prima a beneficiare di questo importante riconoscimento, a conferma dell’investimento che si sta facendo per valorizzare il territorio”.

“Una grande soddisfazione non solo per Taormina – ha dichiarato il sindaco di Taormina Cateno De Luca – ma per la buona amministrazione! L’assegnazione della bandiera blu per noi è stato un momento che certifica ulteriormente il grande lavoro che stiamo facendo a Taormina. Già nel 2017 avevo vissuto questa esperienza da sindaco di Santa Teresa Riva ottenendo la prima bandiera blu nella riviera ionica. Grazie a quel momento, oggi la riviera ionica è sicuramente il territorio che vanta il maggior numero di bandiere blu perché dopo Santa Teresa di Riva e Ali Terme è toccato a Furci Siculo, poi Roccalumera e oggi si aggiungono anche Letojanni e Taormina. Significa che il lavoro iniziato nel 2017 ha contagiato di buon governo tutta la riviera ionica. Oggi andiamo avanti anche con questa grande soddisfazione e Taormina finalmente, anche per quanto riguarda le sue magnifiche spiagge, ha una certificazione di qualità”.

