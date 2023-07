Taormina, blitz dei Cc in centrale dello spaccio - Tempostretto

Cocaina, marijuana e hashish sequestrati in casa di un 40enne con la fedina penale macchiata

TAORMINA – 40 grammi di cocaina, 1,5 kilogrammi circa di marijuana, 3 grammi di hashish e 8 grammi circa della droga sintetica di nuova generazione MDMA. E’ quel che i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Taormina hanno trovato in casa di un 40enne già noto.

A far scattare il blitz proprio i precedenti dell’uomo: intercettato dai militari, aveva addosso una gran somma di contante, che non ha saputo giustificare. I sospetti dei Carabinieri sono subito andati verso l’attività di spaccio e hanno deciso di perquisire l’abitazione, dove oltre alla droga c’erano anche tre bilancini di precisione e 1550 euro in contanti.

Dopo averlo fermato col denaro addosso gli investigatori hanno infatti deciso di controllare casa, trasformata in una vera e propria centrale dello spaccio. Nelle ore di appostamento i carabinieri hanno visto un insolito via vai di gente, probabilmente clienti.

La droga, inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata

insieme ai bilancini ed alla somma di danaro. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e rinchiuso a Gazzi in attesa di convalida.