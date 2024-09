Taormina. Cadavere di un uomo ritrovato accanto alla grotta della Madonnina

L'uomo potrebbe essere precipitato dal costone sovrastante. Indagano i carabinieri

TAORMINA – Gesto estremo o tragico incidente? Saranno le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Taormina a fare chiarezza sul ritrovamento di un corpo senza vita avvenuto oggi a Taormina. Il cadavere si trovava a pochi metri dalla via Mario e Nicolò Garipoli, in uno slargo in cui è ubicata la grotta con la statua della Madonna di Lourdes. La vittima sarebbe un quarantenne ma le sue generalità non sono state rese note.

Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe essere precipitato dal costone: la sua vettura, infatti, sarebbe stata individuata lungo la strada sovrastante, nelle immediate vicinanze della galleria Lumbi. I militari dell’Arma, che hanno subito avviato le indagini, starebbero visionando le videocamere presenti nella zona. Al momento, viene esclusa alcuna ipotesi investigativa. Intanto, sulla salma potrebbe essere disposta l’autopsia.