Taormina. Concerto di Lisa Agnelli al Teatro Antico per l’Unicef

Una serata che unisce musica e una donazione parziale a favore dei progetti dell'Unicef

L’8 agosto 2026, alle ore 21, il Teatro Antico di Taormina ospiterà il concerto della violinista Lisa Agnelli. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Fondazione Taormina e del Comune di Taormina, in collaborazione con il Comitato Provinciale Unicef di Messina.

L’evento prevede una devoluzione parziale del ricavato a favore dei progetti dell’Unicef dedicati all’infanzia e all’adolescenza. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Ticketmaster e sul sito ufficiale dell’artista.