Taormina conquista il Festival “Note in Radio”: trionfano i talenti dell’Accademia Live Sound

Quattro giovani voci siciliane brillano ad Ascoli Piceno

TAORMINA – Si è conclusa mei giorni scorsi la quarta edizione del Festival internazionale di canzoni inedite “Note in Radio”, che si è tenuto presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Quest’anno, la Sicilia è stata protagonista indiscussa grazie ai successi di ben quattro giovani talenti provenienti dall’Accademia Live Sound di Taormina. Dopo un’attenta selezione nel corso del 2023, i quattro allievi di Live Sound hanno calcato il palcoscenico di Ascoli Piceno, dando vita a performance emozionanti e conquistando il pubblico e la giuria.

Premi per Adele De Dominicis e Viviana Di Cara

Nella categoria bambini, la piccola Adele De Dominicis, di soli 7 anni e originaria di Calatabiano, ha trionfato con il premio web grazie alla sua dolcissima voce e alla canzone “Il bruco giramondo” di Alessandro Cavazza e Sergio Ruffo, risultata la più votata dal pubblico durante la puntata radiofonica pre-festival. Nella categoria ragazzi, un altro importante riconoscimento è stato conferito a Viviana Di Cara, 14 anni di Forza d’Agrò, per la sua intensa interpretazione di “Vai” di Francesco Tellarico e Giovanni Sapia. La sua performance energica e coinvolgente ha conquistato il primo posto per la canzone più votata nelle puntate radiofoniche.

Doppio trionfo per Pietro Villari

Ma i successi di Live Sound non si fermano qui. Pietro Villari, 15 anni di Giardini Naxos, ha conquistato ben tre premi nella categoria ragazzi: il primo posto con la canzone “Un minuto di baccano” di Ilenia Navarra e Luigi Napoleone Vicari, interpretata in coppia con Matteo Trullu dalla Sardegna, il premio “miglior testo” e il premio “interpretazione”.

Andrea Leonardi vince nella categoria adulti

Infine, nella categoria adulti, a trionfare è stata la canzone “Voglio invecchiare con te” di Andrea Di Giustino, interpretata con grande emozione da Andrea Leonardi, 20 anni di Acireale.

Il Festival “Note in Radio”, giunto alla sua quarta edizione, si conferma come un’importante vetrina per giovani talenti musicali provenienti da tutta Italia. Organizzato con la direzione artistica di Samantha Oliveri, Sara Giampaoli e Riccardo Lasero, la manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione della musica inedita e la creazione di un ponte tra autori e interpreti di ogni età. Tutti i brani in gara sono disponibili per l’ascolto su tutte le piattaforme digitali, per rivivere le emozioni del festival e scoprire le nuove promesse della musica italiana.