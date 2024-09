Taormina. De Luca e Scopelliti a confronto sui temi della giustizia

L'ex presidente della Regione Calabria e l'attuale sindaco di Taormina hanno raccontato le rispettive esperienze giudiziarie

TAORMINA – Terrazza panoramica dell’archivio storico di Taormina gremita per assistere al confronto, sulle rispettive esperienze vissute con la giustizia italiana, tra il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. e l’ex sindaco di Reggio Calabria ed ex presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. A dare lo spunto all’interessante “faccia a faccia” è stata la presentazione del libro – intervista di Scopelliti, “Io sono libero”: una sorta di grido di protesta nei confronti di una sentenza per falso ideologico, da 4 anni e sette mesi di reclusione, che secondo Scopelliti sarebbe stata sproporzionata.

L’appuntamento, moderato dal giornalista, Mauro Romano, è stato decisamente interessante visti anche gli interventi dei personaggi politici che non hanno lesinato a raccontare aneddoti e risvolti politici anche a livello nazionale. “Sono soddisfatto di questa iniziativa – ha commentato il presidente del Consiglio Comunale di Taormina, Pinuccio Composto, promotore dell’incontro – ho notato che quanti erano presenti hanno seguito con interesse fino alla fine il confronto tra questi poliedrici personaggi”. Taormina, dunque, ancora una volta protagonista di interessanti appuntamenti di respiro nazionale che sono riusciti ad animare un intenso dibattito e spunti di riflessione sull’iter della giustizia nazionale.