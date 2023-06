Taormina. De Luca riduce aree e servizi: "Inizia la stagione dei tagli dei costi improduttivi" - Tempostretto

Avviata dal sindaco la riorganizzazione degli uffici in seguito ad un confronto con il segretario comunale

TAORMINA – Al via a Palazzo dei Giurati alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi municipali e delle partecipate. A seguito di un confronto con il segretario generale il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha disposto una delibera di Giunta sulla riorganizzazione degli uffici e dei servizi con la riduzione delle aree da 5 a 4 e dei servizi da 21 a 16. “Diamo il via – afferma il sindaco De Luca – alla rivoluzione organizzativa. Una misura che mira a mettere le persone giuste al posto giusto e ottimizzare risorse umane e finanziarie. Avvieremo la riorganizzazione degli uffici e dei servizi, ma non solo. Abbiamo disposto infatti la ricollocazione, previa riqualificazione del personale di categoria A e B che presta servizio dietro la scrivania all’interno degli uffici, presso i servizi esterni con particolare riguardo alla polizia municipale e alla manutenzione, pulizia e custodia del patrimonio comunale. Si tratta di 30 unità di personale (categoria A e B) che sono stati assunti per attività manuali o di ausilio ai servizi esterni agli uffici e che sono preziosi per rafforzare i servizi strategici urbani. È stata predisposta infine anche la ricognizione di tutti i servizi esternalizzati del palazzo municipale e delle partecipate al fine di verificare la possibilità dell’espletamento in house degli stessi avviando la stagione dei tagli dei costi improduttivi. Questo è il nostro modello di buona amministrazione che siamo abituati ad applicare nella gestione della cosa pubblica. Siamo ancora all’inizio – conclude De Luca – ma questi primi provvedimenti erano necessari ed indispensabili per preparare la macchina amministrativa al duro lavoro che ci aspetta per risollevare Taormina”.