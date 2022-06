Taormina. Greta e Gladys al festival canoro "Note in radio" di Ascoli Piceno - Tempostretto

Le allieve di canto, nella classe under14, dell’Accademia di musica Live Sound di Taormina canteranno “Le tre lancette”

TAORMINA – Greta Gumina 8 anni da Furci Siculo E Gladys Greco, 7 anni da Taormina , parteciperanno all’edizione 2022 del festival canoro “Note in radio”. Greta e Gladys sono allieve di canto, nella classe under14, dell’Accademia di musica Live Sound di Taormina. Dopo aver superato la fase di selezione parteciperanno alla manifestazione canora che si svolgerà il prossimo 31 Ottobre ad Ascoli Piceno e prima dell’evento all’omonimo programma radio dove sarà possibile ascoltare tutte le canzoni. Il brano che è stato assegnato alle due piccole ugole, si intitola “Le tre lancette” composto da Flavio Careddu e Patrick Rosa. Il festival Note in radio è organizzato dall’associazione Nir Aps e in particolare dagli autori Riccardo Lasero e Samantha Olivieri. Il Festival, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, ha scopo solidale e il raccolto della serata sarà devoluto in beneficenza all’associazione onlus “Fundacion Lunitas De La Madre Laura (Colombia)”.