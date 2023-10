Taormina. I posti auto riservati alla Polizia locale diventano un "caso" - Tempostretto

Passo indietro del comandante Lo Presti sull'istituzione degli stalli, ma non senza polemica con il segretario generale. La minoranza: "E adesso chi paga?"

TAORMINA – La querelle sui parcheggi in piazza San Domenico De Guzman, riservati alla Polizia locale di Taormina, trova un punto fermo nella revoca dell’ordinanza firmata il 7 ottobre scorso dal comandante Daniele Lo Presti. E’ stato lo stesso Lo Presti a revocarla dopo la richiesta di un indispettito Cateno De Luca, che aveva sollecitato l’eliminazione dei cinque stalli riservati alla Polizia locale per non sottrarli alla fruizione pubblica. Il comandante è accettato quella ha definito una “direttiva” del primo cittadino, ma non senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa, in particolare nei confronti del segretario generale Giuseppe Bartorilla. Proprio quest’ultimo aveva definito “illegittima ed inopportuna” la sua ordinanza, poiché “sprovvista di adeguata ed appropriata motivazione”. Di parere diametralmente opposto è invece Lo Presti, il quale ha ribadito che “spetta al dirigente comunale competente (nel caso del Comune di Taormina trattasi del Comandante del Corpo di Polizia Locale) e non al Sindaco, l’adozione di provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada” e che “tale potere è espressione di una prerogativa gestionale, sprovvisto di alcun contenuto politico, capace di incidere sul territorio in ognuna delle direzioni sancite dal Codice della Strada (art. 7 CdS) e che il sig. Segretario Generale, dott. Giuseppe Bartorilla, non ha alcuna competenza in materia”.

Nell’ordinanza di revoca, Lo Presti sottolinea inoltre che il “Comandante è responsabile verso il Sindaco dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti del Corpo” e ritiene l’ordinanza “motivata, legittima, opportuna ed espressione di buona amministrazione finalizzata esclusivamente a rendere efficiente le attività d’istituto che palesavano evidenti problemi logistici causa di disservizi ad un servizio pubblico fondamentale come quello di Polizia Locale”. Il passo indietro, però, è stato deciso nel “considerare la nota, prot. 33487 del 13/10/2023, a firma del Segretario Generale dott. Giuseppe Bartorilla, quale direttiva del sig. Sindaco ai sensi dell’art. 2 della legge quadro n. 65/1986 alla quale il Comandante del Corpo deve attenersi”. Da qui la decisione di revocare la precedente ordinanza. Intanto i consiglieri di minoranza Francesca Gullotta (capogruppo), Andrea Carpita, Lucia Gaberscek e Mariarita Sabato hanno presentato un’interrogazione al sindaco Cateno De Luca. I consiglieri evidenziano che il 7 ottobre è stata emanata ordinanza dirigenziale avente per oggetto “Istituzione stalli di sosta riservati alla Polizia locale – Piazza S. Domenico – Divieto di sosta eccetto veicoli Polizia locale” e che soltanto dopo una settimana “il sindaco si è accorto che erano stati riservati 5 posti auto alla Polizia locale di Taormina e ha esternato il proprio disappunto, mostrando di non essere a conoscenza della questione relativa alle difficoltà in più occasioni sottopostegli”. I consiglieri comunali specificano di non voler entrare nel merito della scelta del comandante della Polizia locale, riservandosi di “approfondire tutti gli aspetti della logistica dei servizi essenziali della Polizia locale, sia per quanto riguarda il ricovero dei mezzi, sia per quanto riguarda l’efficienza dei locali ove gli uffici sono attualmente ubicati”. Con l’interrogazione, invece, intendono sapere dal sindaco De Luca “chi dovrà pagare i costi della segnaletica verticale e orizzontale e il ripristino dei luoghi, che benché di limitata entità non possono essere a carico del Bilancio comunale e quindi dei cittadini che assistono impotenti a questi cambiamenti di umore degli amministratori”.