Taormina. Il sindaco Bolognari rende omaggio alla regina Elisabetta II FOTO - Tempostretto

Il primo cittadino taorminese in visita nella chiesa anglicana di S. Giorgio, dove ha firmato il libro delle condoglianze

TAORMINA – Questa mattina il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, si è recato nella chiesa anglicana St. George’s, in via Pirandello, per firmare il libro delle condoglianze per sua Maestà la Regina Elisabetta II. Il primo cittadino taorminese è stato accolto dal reverendo Shawn Denney e dalla signora Mary Ann.

“Nell’anno del centenario della chiesa, fondata nel 1922 – ha sottolineato il sindaco Bolognari – è stato importante rinsaldare il legame con la comunità britannica di Taormina. A nome mio personale e della cittadinanza di Taormina desidero inviare le nostre più sentite condoglianze per la morte di sua Maestà, la regina Elisabetta II”.