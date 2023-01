Taormina, la campagna elettorale del candidato sindaco De Luca inizia dal Corso Umberto - Tempostretto

"Un modo concreto per confrontarmi con gli elettori sulle problematiche della città"

TAORMINA – Il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, che nelle scorse settimane ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Taormina, domani pomeriggio (domenica) sarà nella Perla dello Jonio per una passeggiata elettorale. “Un modo – spiega De Luca – per incontrare la cittadinanza e confrontarci sulle problematiche che riguardano Taormina. Sarà l’occasione per parlare con i taorminesi in maniera informale e capire qual è l’atmosfera che si respira al momento anche in merito alla decisione annunciata nelle scorse settimane di candidarmi”. L’appuntamento è alle 17. Il leader di Sud chiama Nord sarà nel centrale Corso Umberto per poi concludere la sua passeggiata elettorale con un momento di riflessione in Piazza Duomo alle 19,30.