Taormina, la consigliera Cullurà: "Vado con De Luca, può dare una svolta alla città" - Tempostretto

Ambienti politici in fermento in vista delle elezioni amministrative che vedono in corsa per Palazzo dei Giurati l'ex primo cittadino di Messina

TAORMINA – C’è fermento negli ambienti politici taorminesi in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. La consigliera Alessandra Cullurà ha ufficializzato il sostegno alla candidatura a sindaco di Cateno De Luca. “Da tempo – spiega – seguo le vicende politiche di Cateno De Luca condividendone ideali e progetti politici importanti sempre mirati alla crescita ed allo sviluppo del territorio e della buona amministrazione: ne sono prova tangibile i comuni da lui amministrati in passato. Già durante la campagna elettorale delle regionali 2022 ho sostenuto con ferma convinzione la sua candidatura a sindaco di Sicilia.

Cullurà evidenzia che “in questi mesi, insieme al gruppo politico di amici che mi sostiene, ho più volte manifestato a Cateno la volontà di averlo quale sindaco di Taormina. Dopo l’ufficializzazione della sua candidatura a primo cittadino alle prossime elezioni comunali, non posso che continuare a sostenere e appoggiare i medesimi ideali che sono gli stessi che ho espresso nella mia breve esperienza politica”. La consigliera Cullurà è convinta che “solo questo potrà dare una svolta positiva e progressista e potrà far splendere Taormina al pari di tante altre grandi realtà”.