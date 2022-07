Taormina. Domenico non ce l'ha fatta, morto il bimbo di 4 anni ricoverato per un'infezione - Tempostretto

Ieri la denuncia della madre, oggi purtroppo il piccolo non ce l'ha fatta

TAORMINA – “Nessun bambino deve passare quello che ha passato mio figlio, voglio giustizia e che emerga la verità”. Così ieri la signora Ambra Cucina, originaria di Lampedusa ma residente a Catania, aveva lanciato un disperato appello e la sua denuncia.

Il figlio di 4 anni, purtroppo, è morto nel reparto pediatrico del San Vincenzo Sirina, dove era arrivato in gravi condizioni.

La donna racconta che il figlio è entrato all’ospedale San Marco di Catania per un disturbo intestinale, in seguito all’applicazione di un sondino avrebbe contratto in ospedale un batterio, l’enterococco, che ha colpito tutti gli organi, dal cuore ai reni.

Il piccolo era stato poi trasferito al Policlinico di Catania e da qui ricoverato in fin di vita all’ospedale di Taormina. “Mio figlio stava bene quando è stato ricoverato, quell’infezione si prende soprattutto negli ospedali”, racconta la signora Ambra.

Dall’ospedale San Marco di Catania nessuna dichiarazione sulla vicenda. La salma del bimbo è stata sequestrata, praticamente certa la disposizione dell’autopsia da parte della Procura.