Taormina, opere di rigenerazione urbana per 5 mln grazie al Pnrr. 795mila euro per la rete fognante - Tempostretto

1 milione e 500mila euro per la riqualificazione del lungomare di Mazzeo. La soddisfazione del sindaco Bolognari

TAORMINA – Con decreto del Ministero dell’interno e del Mef è stato approvato l’elenco dei progetti di rigenerazione urbana finanziati con il Pnrr. Grazie alla aggregazione con i comuni di Fiumedinisi, Gaggi e Leni il comune di Taormina ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni per cinque opere di rigenerazione urbana. In particolare, Taormina ha ottenuto 1 milione e 500mila euro per la riqualificazione del lungomare di Mazzeo e 795 mila euro per la rete fognante e altri servizi di Bruderi. “Un ottimo risultato – ha commentato il sindaco di Taormina, Mario Bolognari – ottenuto grazie al lavoro sereno e di grande collaborazione con i sindaci Giovanni De Luca, Giuseppe Cundari e Giacomo Montecristo. Devo anche ringraziare lo staff dell’ufficio tecnico del comune di Taormina e, in particolare, l’arch. Lucia Calandruccio. In provincia di Messina siamo stati gli unici a essere finanziati perché abbiamo ben calcolato il peso dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale, oltre che il tema comune del turismo sostenibile. Adesso al lavoro per le progettazioni e poi per le gare di appalto”.