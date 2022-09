Taormina. Un milione e 800mila euro per demolire e ricostruire il plesso scolastico di Mazzeo - Tempostretto

Ufficialmente accolta la richiesta di finanziamento. Il sindaco Bolognari: "Adesso scatta un cronoprogramma molto stringente"

TAORMINA – È stata definitivamente accolta la richiesta di finanziamento del progetto di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, del plesso scolastico “Raffaele Fresta”, ubicato nella frazione Mazzeo in via Appiano. Il finanziamento, di un milione e 800 mila euro, proviene dai fondi Pnrr.

“Adesso – spiega il sindaco Mario Bolognari – scatta un cronoprogramma molto stringente, dalla progettazione esecutiva che dovrà essere pronta entro il 10 luglio 2023 alla conclusione dei lavori, che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2026”.

“Siamo estremamente soddisfatti per la firma dell’accordo di concessione del finanziamento – aggiunge il primo cittadino taorminese – ma sentiamo anche il peso della responsabilità di non poter sbagliare d’ora in poi. Una galoppata che cambierà il volto della frazione di Mazzeo. Questo è soltanto uno dei tanti progetti che stanno tornando approvati e per i quali abbiamo di fronte anni di lavoro e impegno”.