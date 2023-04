Taormina. Viabilità: multe e sequestri. Denunciata 26enne messinese senza patente, assicurazione e auto nel posto taxi - Tempostretto

La donna è stata deferita per oltraggio, Il bilancio di tre giorni intensi di attività della Polizia locale della capitale siciliana del turismo agli orini del comandante Lo Presti. Il sindaco: "I controlli proseguono"

TAORMINA – Controlli, sanzioni, mezzi sequestrati e una 26enne messinese in trasferta a Taormina denunciata per oltraggio. Era priva di patente, con il mezzo senza revisione e parcheggiato per giunta in uno spazio riservato ai taxi. Un ciclomotore è stato sequestrato ad un minore che lo conduceva senza casco e senza patente. Si tirano le somme di tre giorni intensi di attività della Polizia locale della capitale siciliana del turismo, con la collaborazione di nove ausiliari del traffico appena nominati dall’Asm. Agenti ed ausiliari hanno agito sotto le direttive del neo comandante Daniele Lo Presti.

Numerose le infrazioni contestate, in particolare nel giorno di Pasquetta: 40 divieti di sosta (in via Nazionale, in corrispondenza dell’hotel Sant’Andrea, in via kitson, in via Crocefisso ed in via Von Gloeden); 17 rimozioni; 2 veicoli senza assicurazione sequestrati; 2 veicoli individuati senza revisione; 1 persona denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e guida reiterata senza patente. Il Totale dei controlli del ponte pasquale è consistente e riguarda: 111mezzi in divieto di sosta; 33 veicoli rimossi; 2 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa; 2 veicoli sospesi dalla circolazione per mancata revisione; un minorenne alla guida senza patente ed una persona denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e guida reiterata senza patente.

“Le operazioni – sottolinea il sindaco, Mario Bolognari – sono state coordinate dal nuovo comandante della Polizia municipale, Daniele Lo Presti, presente sui luoghi, il quale ha informato puntualmente gli amministratori di Taormina. Un plauso speciale va al comandante – prosegue il primo cittadino – agli agenti Costa, Lo Turco e Smiroldo, agli ausiliari del traffico appena assunti. Un grande aiuto ci è stato dato anche dalle guardie giurate Scuderi e Laganà. Ora ci attendono i due ponti del 25 aprile e del Primo maggio”.