Tari, 700mila euro per le agevolazioni. Basile: “Diamo risposte alle fasce bisognose”

"L’azione amministrativa che stiamo portando avanti è seria e rigorosa", ha spiegato il sindaco dopo l'approvazione della variazione di bilancio da parte del Consiglio

MESSINA – Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una variazione di bilancio da cui passano 700mila euro da destinare ad agevolazioni sulla Tari. I sì, 26 su altrettanti presenti, sono arrivati nel tardo pomeriggio del 18 aprile, dopo una discussione che ha richiamato quella sul bilancio di previsione 2024-2026, del 20 febbraio scorso.

Due mesi fa lo scontro sul bilancio e gli emendamenti

In quell’occasione, il sindaco Federico Basile aveva chiesto all’aula, come ha ricordato lui stesso attraverso i propri canali social, di non presentare emendamenti per accelerare l’iter in vista della documentazione da presentare alla Corte dei Conti proprio in quelle settimane. E in cambio il primo cittadino aveva “promesso” che i temi degli emendamenti sarebbero stati inseriti e adottati in bilancio con successive variazioni. Questo è quanto successo con i 700mila euro con cui si promuoveranno riduzioni sulla Tari per le fasce bisognose. Sul tema si era battuto Fratelli d’Italia che aveva presentato ugualmente due emendamenti, poi bocciati, ma da più parti, opposizione e maggioranza, era arrivata la richiesta all’amministrazione di provvedere a stanziare una cifra per le agevolazioni.

Basile su Facebook ha dichiarato: “L’azione amministrativa che stiamo portando avanti è seria e rigorosa e stiamo dando risposte a tutte le fasce più bisognose”.