Tari, rottamazione, incendi: l’estate calda del nuovo Consiglio è già entrata nel vivo

A un mese dalla proclamazione sono state già approvate diverse delibere fondamentali per Messina. Dal 10 al 23 agosto stop ai lavori

MESSINA – Due giorni fa le agevolazioni Tari, ieri la rottamazione Quinquies. Il Consiglio comunale in pochi giorni, a un mese dalla proclamazione, ha approvato due delibere importanti per i cittadini messinesi (e per le loro tasche). A queste si sono aggiunte la ratifica di una variazione di bilancio e la presa d’atto dell’elenco dei terreni e dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel corso degli incendi 2025. Oltre a tutti i lavori per la costituzione delle 8 commissioni consiliari, già al lavoro questa settimana e la cui attività entrerà nel vivo a pieno regime da lunedì.

Minutoli: “In Consiglio momento importante di confronto”

Anche per questo il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Minutoli, ha voluto ringraziare i consiglieri: “Le ultime due giornate di lavori del Consiglio comunale, tenutesi il 22 e il 23 luglio, hanno rappresentato un importante momento di confronto istituzionale e di assunzione di responsabilità nei confronti della città di Messina. L’Aula ha esaminato e approvato una serie di provvedimenti di grande rilevanza amministrativa e sociale, che testimoniano l’impegno dei consiglieri comunali nel dare risposte concrete ai bisogni della comunità”.

Sulla rottamazione ha spiegato: “Si tratta di una misura di grande rilevanza sociale ed economica perché offre ai contribuenti un’opportunità concreta di regolarizzazione e, allo stesso tempo, consente al Comune di recuperare risorse da destinare ai servizi e agli interventi necessari per la città”. Minutoli ha poi aggiunto che il voto unanime ha rappresentato “un segnale importante di maturità istituzionale e dimostra che, quando il bene della comunità viene posto al centro dell’azione politica, è possibile superare le appartenenze e lavorare insieme nell’interesse dei cittadini”.

Il grazie ai consiglieri

Da qui il grazie: “Desidero rivolgere il mio ringraziamento a tutti i consiglieri comunali per l’impegno, il senso di responsabilità e il contributo offerto durante i lavori d’Aula. Un sentito ringraziamento va inoltre agli uffici comunali che, con professionalità e competenza, hanno supportato l’attività del Consiglio consentendo il regolare esame dei provvedimenti. Il Consiglio comunale di Messina continuerà a svolgere il proprio ruolo con spirito di servizio, consapevole della responsabilità derivante dal mandato ricevuto dai cittadini e determinato a operare affinché ogni atto approvato possa tradursi in un concreto beneficio per la comunità”.

Stop ai lavori dal 10 al 23 agosto

L’estate calda del “nuovo” Consiglio comunale, quindi, è già entrata nel vivo. Ci saranno ora altre due settimane di lavori, con le commissioni ad accelerare sui primi temi proposti durante le sedute di programmazione lavori. Poi, dal 10 al 23 agosto, la consueta pausa estiva e la chiusura dell’aula consiliare. Dal 10 agosto sarà sospeso anche il ricevimento al pubblico a Palazzo Zanca dell’ufficio di presidenza. Un servizio che riaprirà poi il 3 settembre, ogni giovedì dalle 15 alle 17.30.