 Ganzirri, il marciapiede si tinge di rosso. Ecco il nuovo tratto di pista ciclabile VIDEO

Ganzirri, il marciapiede si tinge di rosso. Ecco il nuovo tratto di pista ciclabile VIDEO

Silvia De Domenico

Ganzirri, il marciapiede si tinge di rosso. Ecco il nuovo tratto di pista ciclabile VIDEO

venerdì 24 Luglio 2026 - 13:00

Il marciapiede di via Consolare Pompea diventa un percorso ciclopedonale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il marciapiede di Ganzirri si tinge di rosso. Ecco il nuovo tratto di pista ciclabile in via Consolare Pompea. Il tratto di strada che va dal semaforo del torrente Papardo fino al lago grande sta diventando un percorso ciclopedonale. Da una parte la corsia di colore rosso per i ciclisti, dall’altra la pavimentazione di colore grigio per i pedoni.

pista ciclabile ganzirri

Il nuovo percorso servirà a congiungere la pista ciclabile che arriva fino a Sant’Agata con quella nuova in fase di ultimazione intorno al lago grande di Ganzirri. I lavori sono ancora in corso.

pista ciclabile ganzirri
pista ciclabile ganzirri 2
pista ciclabile ganzirri 4
pista ciclabile ganzirri 5
pista ciclabile ganzirri 3

Un commento

  1. Fabio 24 Luglio 2026 13:44

    Ottimo ci vuole un po’ di sicurezza per per le bici fantasma…va a compensare l’insicurezza per i motociclisti con le strade di Messina colabrodo…grazie sindaco

    2
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Controllo di gestione, risparmio fiscale e protezione patrimoniale: come nasce “Fiscalità Agevolata” VIDEO
Messina. Folle corsa tra moto a Camaro, multati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED