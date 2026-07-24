Ganzirri, il marciapiede si tinge di rosso. Ecco il nuovo tratto di pista ciclabile VIDEO

Il marciapiede di via Consolare Pompea diventa un percorso ciclopedonale
servizio di Silvia De Domenico
MESSINA – Il marciapiede di Ganzirri si tinge di rosso. Ecco il nuovo tratto di pista ciclabile in via Consolare Pompea. Il tratto di strada che va dal semaforo del torrente Papardo fino al lago grande sta diventando un percorso ciclopedonale. Da una parte la corsia di colore rosso per i ciclisti, dall’altra la pavimentazione di colore grigio per i pedoni.
Il nuovo percorso servirà a congiungere la pista ciclabile che arriva fino a Sant’Agata con quella nuova in fase di ultimazione intorno al lago grande di Ganzirri. I lavori sono ancora in corso.
Ottimo ci vuole un po’ di sicurezza per per le bici fantasma…va a compensare l’insicurezza per i motociclisti con le strade di Messina colabrodo…grazie sindaco