Tartaruga e delfino salvati dalla Guardia Costiera di Sant’Agata di Militello

Gli interventi sulla costa santagatese e a Capo d'Orlando. Multe per oltre 7 mila euro alle imbarcazioni non in regola

S. AGATA DI MILITELLO – Nella settimana di Ferragosto la Guardia Costiera di Sant’Agata Militello, con il supporto dei militari e dei mezzi degli Uffici dipendenti di Capo d’Orlando e Santo Stefano di Camastra, ha intensificato le attività di vigilanza e intervento nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, disposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Gli interventi di salvataggio

Tra gli interventi effettuati, spiccano due casi emblematici per la salvaguardia della fauna marina. Nelle acque antistanti la costa santagatese, con il supporto di alcuni diportisti, è stata recuperata una tartaruga marina in gravi condizioni, con ferite significative al carapace e alle zampe. La tartaruga è stata successivamente affidata alle cure dell’Istituto Zooprofilattico di Palermo.

Il secondo intervento ha visto il tempestivo salvataggio di un giovane esemplare di delfino della specie “stenella striata”, recuperato mentre rischiava di spiaggiarsi a Capo d’Orlando. A seguito di specifiche indicazioni dell’Istituto, il delfino è stato poi riportato in mare aperto dove ha ripreso a nuotare senza problemi.

Il delfino salvato

Controlli sulle imbarcazioni

Nell’ambito controlli di sicurezza su natanti e imbarcazioni, sono stati elevati illeciti amministrativi per 6.000 € circa nei confronti dei conduttori delle unità da diporto che navigavano nella fascia riservata alla balneazione o venivano locate e noleggiate in difformità alle normative vigenti, nonché in contrasto alla leale concorrenza.

Nel corso del monitoraggio a tutela della balneazione, è stato effettuato il sequestro di un fucile da pesca carico utilizzato da un pescatore sportivo che si aggirava tra i bagnanti. L’uomo è stato immediatamente sanzionato per totali 1000 € per la violazione della vigente ordinanza di sicurezza balneare.