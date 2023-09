Tartaruga ferita salvata dai militari della Guardia costiera a Giardini Naxos - Tempostretto

Nel pomeriggio l’animale è stato consegnato al personale del Centro recupero tartarughe marine di Brancaleone (Rc) per prestare le prime cure del caso e per il successivo rilascio in mare

MESSINA- Gli uomini della Guardia costiera hanno recuperato una tartaruga marina ferita. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni bagnanti lungo la spiaggia di Giardini Naxos. L’animale, una tartaruga caretta caretta, era stato ritrovato in mare aggrovigliato in una lenza e risultava in difficoltà a causa della probabile ingestione di un amo da pesca. Nel pomeriggio l’animale è stato consegnato al personale del Centro recupero tartarughe marine di Brancaleone (Rc) per prestare le prime cure del caso e per il successivo rilascio in mare.