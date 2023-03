Tartaruga marina in difficoltà nel porto di Messina salvata dai carabinieri subacquei - Tempostretto

L'esemplare caretta caretta, liberato dai fili di nylon, è stato affidato al Centro di Pronto intervento tartarughe marine delle Isole Eolie

MESSINA – I carabinieri del Nucleo subacquei del capoluogo peloritano hanno individuato e soccorso nello specchio di mare del porto di Messina, un esemplare di tartaruga marina “caretta caretta” in difficoltà in quanto parzialmente aggrovigliata in uno spezzone di rete che ne impediva il normale movimento in acqua. I militari, dopo aver recuperato l’esemplare, appartenente alla categoria delle specie vulnerabili, a bordo della loro motovedetta, lo hanno liberato dai fili di naylon che ostruivano una pinna bloccandone i normali movimenti e, successivamente, considerate le precarie condizioni dell’arto, hanno affidato la tartaruga marina al Centro di Pronto intervento tartarughe marine delle Isole Eolie per gli esami e le cure del caso. L’attività rientra tra i vari interventi che svolgono i carabinieri subacquei, che operano in vari ambiti, dalle attività di polizia giudiziaria e soccorso, al recupero dei beni culturali sommersi e alla tutela dell’ambiente.