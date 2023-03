Team Nibali, esordio stagionale al "Medaglia d'Oro Sportivi La Rizza" - Tempostretto

Cinque Juniores del Team Nibali di scena in Veneto, a Rizza di Villafranca. In programma quest'anno diverse gare lontani da casa

MESSINA – Esordio stagionale in terra veneta per il Team Nibali che questa domenica sarà impegnato a Rizza di Villafranca (VR) al Medaglia d’Oro Sportivi La Rizza che cambia collocazione in calendario; la scorsa edizione si tenne a fine luglio 2022. “Con tutto lo staff – le parole di Amarilli – abbiamo deciso di non aspettare il consueto periodo estivo per gareggiare in Veneto e questa domenica sarà subito un bel impegno sia dal punto di vista organizzativo che logistico per tutto il team ma al tempo stesso siamo carichi e pronti in vista dell’esordio. L’obiettivo è quello di essere presenti nello sviluppo della corsa, cogliendo tutte le opportunità e vantando anche il ruolo di outsider rispetto a formazioni più attrezzate. Ci aspetta una stagione impegnativa e molto stimolante che quest’anno ci vedrà impegnati esclusivamente nella categoria Juniores”.

Programma e convocati del Team Nibali

Manifestazione organizzata dal Cycling Team Petrucci che per l’occasione ha disegnato un percorso pianeggiante di 96 km che si snoda lungo un circuito, intorno a Rizza di Villafranca, di 7500 metri da ripetere tredici volte; presenti al via Mario Badalamenti, Cristian Caputo, Flavio Madonia, Francesco Mollura e Gianluigi Scibilia che saranno seguiti in ammiraglia dai direttori sportivi Giuseppe Cipriano e Andrea Amarilli.

Edizione 2022 che ha visto il dominio della Borgo Molino Vigna Fiorita che ha fatto sua la corsa grazie alla vittoria di Matteo Da Monte e la terza posizione di Giovanni Cuccarolo; in seconda piazza Andrea Scarso della SC Padovani.

“Per migliorare l’accrescimento tecnico dei nostri ragazzi – le parole del team manager Lillo La Rosa – abbiamo immaginato che ogni mese il nostro team debba correre in Veneto. L’esordio di domenica è il primo tassello di una stagione che ci vedrà spesso lontani da casa; lontani ma mai soli grazie alla presenza di una parte dei nostri partner che sostengono il progetto Team Nibali.”

Articoli correlati