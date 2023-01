Il Team Nibali si prepara alla stagione 2023, sei Juniores in squadra - Tempostretto

La grande novità sarà la mono categoria, in squadra: Caputo, Mollura, Azzarello, Badalamenti, Madonia e Scibilia

MESSINA – Con il raduno nella città dello Stretto è ufficialmente iniziata la stagione 2023 del Team Nibali che presenta subito un’importante novità: la squadra del presidente Rachele Perinelli ha scelto di puntare sulla categoria juniores composta da un totale di sei atleti. La formazione giallo-rosso-nera si cimenterà nella nuova stagione prevalentemente su competizioni su strada e pista, ma sono previste anche gare di Mountain Bike e Ciclo Cross.

I giovani ciclisti hanno fatto visita alla Caserma Nicola Calipari di Messina (immagine in evidenza) per incontrare la Polizia di Stato per discutere di un tema tanto caro al Team Nibali: la sicurezza stradale. Incontro, l’ennesimo che si svolge durante il raduno invernale, tenuto dal Primo Dirigente della Polizia di Stato e Comandante della Sezione Polizia Stradale di Messina Nicolò D’Angelo, dall’Ispettore Giorgio Cundari e dall’Assistente Capo Coordinatore Rosamaria Maira.

Organico e staff del Team Nibali

Nel Team Nibali 2023, a Cristian Caputo e Francesco Mollura, si aggiungono gli ex allievi Stefano Azzarello e Mario Badalamenti; completano il roster Flavio Madonia e Gianluigi Scibilia provenienti, rispettivamente, dall’Asd Equipe Sicilia – Multicar Gruppo Amarù e dalla Ciclo Sport. Prima di terminare il raduno staff e atleti hanno fatto visita agli sponsor del sodalizio giallo-rosso-nero che, nonostante il periodo, hanno deciso di sposare il progetto sportivo e morale del Team Nibali.

I sei atleti, agli ordini di Lillo La Rosa e dei Direttoti Sportivi Giuseppe Cipriano e Marco Sgarrella, hanno dato vita a giornate di intensi allenamenti, che si sono svolti nella zona jonica della provincia di Messina e briefing nei quali i ragazzi hanno vissuto diversi i momenti di svago come quello che ci ha regalato il consigliere del team Antonio Vinci che ha tenuto una vera e propria lezione motivazionale. Piccola lente di ingrandimento anche sull’uso corretto dei social network.

Articoli correlati