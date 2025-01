Team Nibali, ultimato il ritiro a Castanea per preparare la stagione 2025

Il Team Nibali nel 2025 avrà una squadra di Esordienti. Nei giorni del ritiro i ciclisti hanno svolto allenamenti alternandoli ad incontri con esperti

MESSINA – Dopo un’annata di pausa il Team Nibali si è riunito a Castanea delle Furie, dal 3 al 6 gennaio, per il ritiro che porterà il sodalizio del presidente Rachele Perinelli ai blocchi di partenza della nuova stagione. Tra le novità del team ciclistico messinese la creazione di una squadra di Esordienti che parteciperanno alle competizioni nazionali e regionali. Quattro gli atleti che si sono riuniti nel ritiro pre stagionale: Giuseppe Giglia (2012), Manuel La Boccetta (2011), Vittorio Davide Mascolo (2012) e Sebastian Rizzo (2012).

Come sempre a seguire i giovani atleti lo storico Direttore Sportivo Giuseppe Cipriano coadiuvato dai DS Andrea Amarilli e Marco Sgarrella; a coordinare tutte le operazioni del team Lillo La Rosa insieme a Vincenzo Scafidi e la splendida famiglia Mollura, composta da Francesco, ex atleta del team e adesso accompagnatore, Carmelo e Renata.

Il ritiro del Team Nibali condito da gradite visite

Sono state giornate di intensi allenamenti e incontri specifici con la Polizia Municipale di Messina, nella persona del Comandante Giovanni Giardina coadiuvato dall’Ispettore Giuseppe Tomasello per porre particolare attenzione sulla sicurezza stradale e su il nuovo codice della strada; il Team Nibali, come sempre, si impegna ogni anno a svolgere corsi di sicurezza stradale con personale qualificato. Si è parlato di alimentazione, integrazione, igiene e di rifiuto di ogni forma di doping con il professore Antonello Cancellieri, mentre Salvatore Mancuso, ex ciclista professionista, ha tenuto un briefing particolarmente interessante sulla manutenzione della bicicletta; infine il consigliere del team Antonello Vinci ha tenuto una lezione sulle motivazione ai quattro giovani atleti.

Graditissima le visite del dottore Sebastiano Gangemi Responsabile del settore Strada del Comitato Regionale Siciliano FCI, del Presidente Provinciale della FCI di Messina Nino Ficarra e dell’ex Cristian Caputo che con il Team Nibali ha corso da “G” fino alla categoria Juniores prima di “passare” Under 23 con la So.L.Me – Olmo di Gian Pietro Forcolin.