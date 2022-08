Team Scaletta, Alessandro Aloisi completa lo staff tecnico - Tempostretto

Appesi gli scarpini al chiodo Aloisi allenerà la formazione in Serie D e affiancherà la coppia Cernuto-Veneziano in serie A2

SCALETTA ZANCLEA – Il Team Scaletta non lascia nulla al caso e decide di completare il già validissimo staff tecnico, formato dalla coppia Ivana Cernuto e Giacomo Veneziano, con Alessandro Aloisi. Per Aloisi nemmeno il tempo di appendere gli scarpini al chiodo che, dopo un lungo corteggiamento, è chiamato ad una nuova avventura come allenatore in seconda della Serie A2 e primo allenatore della formazione di Serie D.

Dopo 14 anni di lontananza e le maglie in carriera di Fasport, Aliese, Domenico Savio e Valdinisi, fa così il suo ritorno in maglia bianco-blu che aveva vestito da giocatore fino al 2008. “Per me è una nuova esperienza – queste le prime parole del nuovo innesto –, a 43 anni ho deciso di dire basta con il calcio giocato. Sono consapevole che allenare non sarà la stessa cosa di giocare, metterò il massimo impegno per calarmi nel nuovo ruolo e poter condurre al meglio anche la squadra di Serie D. Ringrazio la presidente Chiara Tafuri per l’opportunità ed anche il resto della società, cercherò di essere utile e fare bene”.

Aloisi affiancherà Cernuto e Veneziano

Aloisi si inserisce in un team già rodato e che funziona alla perfezione dal 2017-18, primo anno del duo Cernuto-Veneziano che ha portato alla storica promozione in A2 ed un secondo posto in Coppa Sicilia. La loro presenza stabile rappresenta un motivo di vanto per la società jonica sia dal punto di vista umano che tecnico, avendo entrambi due importantissime carriere nel panorama calcistico e calcettistico messinese.

Ivana Cernuto da giocatrice vanta due stagioni in Serie A1 con la Parrocchia Ganzirri e, da allenatrice, è riuscita a portare il Team Scaletta dalla Serie D fino alla Serie A2, ottenendone la salvezza per ben due anni consecutivi. Abilitata con patentino base dal 2013, Ivana è stata anche la prima donna a vincere il premio “The best coach” nel 2017.

Giacomo Veneziano invece ha alle spalle una carriera tra i campi di calcio a 11 e calcio a 5 che ne fanno un profondo conoscitore della disciplina. Per lui numerosi attestati e riconoscimenti nel corso degli anni, nonché corsi di abilitazione e approfondimento fatti a Coverciano con anche uno stage prestigioso presso la cordata Capello.

