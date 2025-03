Team Scaletta nessuna sorpresa, al “Pala Mili” vince Caprarica

Il testacoda vede le ospiti imporsi per 7-2, migliore in campo tra le locali Calabrese autore di una rete e dell'assist per De Gaetano

MESSINA – Tutto secondo pronostico per il Team Scaletta nella gara valevole per il sedicesimo turno del campionato nazionale di Futsal Femminile di Serie B. Sconfitta netta nel punteggio e nel gioco per le messinesi con il Levante Caprarica, che prosegue nella corsa al secondo posto lasciando il Team Scaletta in piena bagarre salvezza, con un calendario non amico ed all’orizzonte la sfida di campionato sul parquet della capolista e già promossa in A, Irpinia.

Team Scaletta quindi che riporta una brutta sconfitta nel punteggio ma domenica che diventa ancora più amara per le messinesi dall’ avvicinarsi del Canicattì, autore di un ottimo pareggio sul campo della Salernitana. Canicattì e Team Scaletta che si affronteranno proprio domenica prossima, ma sarà Coppa Italia e sarà un match in cui il Team Scaletta si giocherà lo storico accesso alla Final-Eight di Coppa Italia Nazionale. Appuntamento al “Pala Mili” alle ore 16:30.

Team Scaletta – Levante Caprarica 2-7

Partita che si apre con le ospiti che passano al primo vero affondo, grazie ad uno schema da rimessa che mette palla sui piedi di Privitera, la pivot pugliese finta con il destro, mette a sedere Arrigo e col mancino sblocca il match. Reazione impetuosa per il Team Scaletta che trova il goal del pari con una bellissima azione aperta e chiusa da De Gaetano, con l’attaccante biancoblù che triangola con Calabrese e trova la rete in allungo. Caprarica che chiama subito il time-out e coach Campanile rimette in campo Privitera. Ancora lei a togliere le castagne dal fuoco, prima con un destro secco sul primo palo, e poi con un delizioso pallonetto per fissare il momentaneo 1-3. In chiusura di prima frazione arriva anche la quarta rete ospite con Primitivo, da azione d’angolo, libera di battere due volte a rete e arrotondare ancora di più il punteggio.

Nella ripresa Caprarica che non alza il piede dall’acceleratore, c’è spazio ancora per un’esibizione di Privitera che si mette in proprio e di punta toglie il tempo della parata ad Arrigo e da fuori area fissa il poker personale. Scaletta che si getta in avanti con coach Cernuto che schiera il power-play con Cucinotta in versione portiere di movimento. Mossa che produce subito un grosso rischio, con Doria che prova dalla distanza, a porta sguarnita, e centra il palo. È Mandafas ad andare a segno per la rete dell’1-6 con una veronica ed il cambio piede perno per beffare Cucinotta. Ultimi minuti in cui entrambe le squadre si proiettano in avanti ma stavolta è il Team Scaletta ad andare a segno con Calabrese, brava e precisa nello sfruttare la porta lasciata sguarnita dalla proiezione offensiva di De Souza, e celebrare una rete importante a livello personale. Parziale che si chiude definitivamente con Amanda De Souza, bravissima e fintare il tiro e poi servire l’assist al bacio per il tap-in vincente e la doppietta di Primitivo.