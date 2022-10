Team Scaletta, pesante sconfitta nella trasferta di Molfetta - Tempostretto

Nella seconda giornata del campionato di A2 il Team Scaletta subisce una sconfitta larghissima per 8-0

MOLFETTA – È un Team Scaletta “incerottato” quello che si è presentato sul campo della Nox Molfetta, una delle formazioni costruite per il salto di categoria e che, anche senza la squalificata Nanà, ha strapazzato le messinesi con un secco e perentorio 8-0.

Nonostante il rientro in extremis tra le convocate di Marguccio e Montilla, reduci dal tour de force con la nazionale sorde, ed orfane di De Gaetano e Cucinotta, con anche Musumeci e Marchetta a mezzo servizio, c’è stato poco da fare per le ioniche che hanno subìto i ritmi forsennati imposti dalle pugliesi e la voglia di far bene davanti al proprio pubblico di Mezzatesta e compagne.

Adesso il Team Scaletta dovrà azzerare in fretta questa batosta, per preparare al meglio il ritorno tra le mura amiche che le vedrà protagoniste domenica 30 ottobre contro la Wfc Grottaglie al “PalaMili”. La classifica dopo due giornate vede le biancoblù a 3 punti nel girone D di Serie A2.

Nox Molfetta – Team Scaletta 8-0

La partita si sblocca su un rinvio dell’estremo difensore dello Scaletta, recupero palla immediato della Nox e Dell’Ernia non lascia scampo ad Arrigo portando avanti le sue. La partita è a chiaro appannaggio delle padrone di casa che spingono e sfiorano diverse volte il raddoppio che arriverà su sviluppi di un calcio d’angolo con Mezzatesta. Passa poco e Dell’Ernia, con una bordata da centrocampo, cala il tris. Il Team Scaletta prova una timida reazione ma manca la precisione, nel finale segnano ancora le locali che trovano la doppietta anche di Mezzatesta.

La ripresa si apre nel segno di Rebecca Pati che ingaggia un duello personale contro Arrigo, portiere del Team Scaletta. Primo tiro ospite dei secondi 20 minuti che arriva con Pensabene che ci prova di esterno, attenta Liuzzo a bloccare. Nel momento migliore per le ospiti arriva l’episodio che mette definitivamente la parola fine al match, asse Cangiano-Dell’Ernia con quest’ultima che vede il proprio pallonetto fermato da un fallo di mano. Calcio di rigore che Cangiano realizza di potenza e 5-0 del Molfetta. La squadra di casa poi dilaga andando a segno altre tre volte praticamente negli ultimi due minuti con le ospiti già in doccia: Mazzuoccolo e due volte De Filippis fissano il risultato sul definitivo 8-0.

