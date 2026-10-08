 Team Volley Messina, alla scoperta di avversari e “amici” nella nuova stagione

Team Volley Messina, alla scoperta di avversari e “amici” nella nuova stagione

Redazione

Team Volley Messina, alla scoperta di avversari e “amici” nella nuova stagione

Tag:

giovedì 08 Ottobre 2026 - 20:20

La C maschile nel girone A, giocherà con le squadre della Sicilia occidentale, la D femminile nel girone B con solo messinesi

MESSINA – Novità per la Serie C maschile della Team Volley Messina. La formazione biancorossa cambia lato e rispetto all’anno passato, quando ha affrontato le squadre della Sicilia orientale, è stata inserita nel girone A che contempla le squadre della Sicilia occidentale e ritrova anche le messinesi lato tirrenico. 

Altra novità per il gruppo che affronterà il massimo campionato regionale maschile sarà il title sponsor Team Ambiente & Sicurezza Messina, visto che la squadra avrà il supporto delle aziende locali di Joe Zaffino “Ambiente & Sicurezza” e “Studio Tecnico Ambientale”, inoltre “Gullotta Service”, “Tabacchi Marino” e “Villa Zuccaro” che compariranno anche sulle maglie ufficiali di gara.

La Team Ambiente & Sicurezza Messina sfiderà undici squadre, nel girone A ci saranno le tirreniche Play Volley Barcellona, Spadafora e Volley ’96 Milazzo. A queste si aggiunge l’agrigentina Ribera, le trapanesi Libertas Partanna, Erice Entello e Volley Sporting Club, infine le palermitane Palma, Terrasini, Volo International e Primula.

In Serie D femminile saranno quattro i gironi siciliani, la Team Volley Messina è nel girone B con tutte squadre messinesi: Olivieri, Peloro, Sicily Bvs, Nizza, Lipari, Libertas Volley, New Volley Team, Volley Sant’Agata e Unime. Ad accompagnare in campo e sulle maglie le ragazze di coach Giovanni Di Mauro gli sponsor “Gullotta Service”, “Gruppo Alta Formazione” e “Tabacchi Marino”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Screen Talk, seconda puntata a Messina con “The Social – Il prezzo della verità”
Ponte sullo Stretto, Ciucci a Messina: “Presto il Cipess, gli espropri saranno graduali” VIDEO
A 60 km/h sul 70% delle autostrade siciliane. Ecco dove e fino a quando. Mentre da Palermo arrivano fondi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED