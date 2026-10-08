Team Volley Messina, alla scoperta di avversari e “amici” nella nuova stagione

La C maschile nel girone A, giocherà con le squadre della Sicilia occidentale, la D femminile nel girone B con solo messinesi

MESSINA – Novità per la Serie C maschile della Team Volley Messina. La formazione biancorossa cambia lato e rispetto all’anno passato, quando ha affrontato le squadre della Sicilia orientale, è stata inserita nel girone A che contempla le squadre della Sicilia occidentale e ritrova anche le messinesi lato tirrenico.

Altra novità per il gruppo che affronterà il massimo campionato regionale maschile sarà il title sponsor Team Ambiente & Sicurezza Messina, visto che la squadra avrà il supporto delle aziende locali di Joe Zaffino “Ambiente & Sicurezza” e “Studio Tecnico Ambientale”, inoltre “Gullotta Service”, “Tabacchi Marino” e “Villa Zuccaro” che compariranno anche sulle maglie ufficiali di gara.

La Team Ambiente & Sicurezza Messina sfiderà undici squadre, nel girone A ci saranno le tirreniche Play Volley Barcellona, Spadafora e Volley ’96 Milazzo. A queste si aggiunge l’agrigentina Ribera, le trapanesi Libertas Partanna, Erice Entello e Volley Sporting Club, infine le palermitane Palma, Terrasini, Volo International e Primula.

In Serie D femminile saranno quattro i gironi siciliani, la Team Volley Messina è nel girone B con tutte squadre messinesi: Olivieri, Peloro, Sicily Bvs, Nizza, Lipari, Libertas Volley, New Volley Team, Volley Sant’Agata e Unime. Ad accompagnare in campo e sulle maglie le ragazze di coach Giovanni Di Mauro gli sponsor “Gullotta Service”, “Gruppo Alta Formazione” e “Tabacchi Marino”.