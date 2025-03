Team Volley Messina campione territoriale U17M, si ferma in semifinale l’U18F

La formazione del tecnico Granei supera in finale la Jonica Volley. Si ferma in semifinale il cammino della squadra femminile Under18 contro l’Orlandina Volley

MESSINA – Oltre alle squadre impegnate nei campionati regionali nella famiglia Team Volley Messina c’erano formazioni della società giallorossa in ogni campionato under territoriale della provincia di Messina. Alcune di queste hanno brillato arrivando anche alle fase finali della competizione.

In particolar modo l’Under 17 maschile della Team Volley Messina è diventata campione territoriale. Lunedì scorso infatti, presso l’impianto PalaSant’Antonio di Furci Siculo, l’atto conclusivo in gara secca contro i pari età della Jonica Volley. I ragazzi di coach Samuele Granei si sono imposti in quattro set in rimonta col punteggio di 30-28 18-25 18-25 19-25. La formazione peloritana aveva chiuso la stagione regolare al secondo posto nel girone A collezionando 23 punti, dietro la Jonica Volley poi ritrovata in finale, frutto di otto vittorie e due sconfitte nelle dieci giornate disputate. Il cammino per arrivare in finale aveva visto la Team Volley sfidare e superare in semifinale, con due nette vittorie, la Play Volley Barcellona: 3-1 all’andata alla “Juvara” e 3-0 al ritorno alla palestra “Aia Scarpaci”. Per il gruppo campione territoriale seguirà tra qualche settimana la fase regionale che li vedrà competere dai quarti di finale in poi.

Così l’allenatore Samuele Granei commenta questo importante risultato: “Non pensavamo di arrivare a questo traguardo ad inizio anno. Avevamo tanti ragazzi nuovi che abbiamo inserito in corso d’opera, solo nelle ultime due partite della stagione regolare e per la semifinale e la finale abbiamo anche utilizzato Nicolas Cucinotta che è aggregato alla prima squadra in serie C. Nell’ultimo mese e mezzo i ragazzi sono cresciuti sia dal punto di vista tecnico che psicologico e abbiamo diminuito il gap con l’altra squadra. La nostra varietà in attacco e il nostro muro sono stati fondamentali. Nel primo set della finale la squadra era un po’ timorosa di forzare qualche palla, una volta vinto il secondo si sono sciolti”.

Questi i nuovi campioni territoriali messinesi: Eugenio Laganà, Simone Arcadi, Alberto Genitore, Loris Alessi, Federico Barresi, Mihiran Warnakulasuriya, Alessio Scattereggia, Giovanni Orfila, Christian Merrino, Marco Burrascano, Alessandro Vinci, Alessio Barbaccia, Carmelo Geraci, Nicolas Cucinotta, Valerio Pecoraro, Carmelo Geraci, Marco Loffredo. Allenatore Samuele Granei, assistente Giuseppe De Francesco, dirigenti accompagnatori Antonio Genitore e Santino Merrino.

L’Under18 femminile si ferma in semifinale

Nel torneo Under 18 femminile la stagione regolare ha visto la Team Volley terminare al secondo posto a 31 punti, dietro solo a Barcellona imbattuta a quota 36, le ragazze di coach D’Andrea, con vice Matteo Romano, hanno vinto undici delle dodici partite disputate. Nella seguente fase ad eliminazione diretta tra le prime otto la Team Volley Messina supera Brolo 3-0 in trasferta e 3-1 in casa guadagnandosi la semifinale contro l’Orlandina Volley, sconfitta per 0-3 alla Juvara nell’andata e paladine che chiudono il discorso vincendo 3-1 al ritorno.

Coach Nicola D’Andrea ha commentato così: “È stata una stagione che ci ha visto impegnati in due fasi. Nella prima abbiamo costruito il gruppo senza aspettative sul risultato finale e dovevamo lavorare. Siamo arrivati alla seconda fase, dopo aver modellato la squadra, perdendo solo una partita e ci siamo resi conto che la finale poteva essere un obiettivo. Purtroppo abbiamo approcciato male le due sfide della semifinale, in cui ha pesato sia l’inesperienza che la tensione emotiva, e non siamo riusciti a esprimerci al meglio ed è l’unico amaro in bocca che ci resta e personalmente mi dispiace soprattutto per le ragazze. Tirando le somme la stagione è positiva specie per il futuro dove abbiamo un gruppo di ragazze su cui lavorare”.

Questo il roster Under 18 femminile: Giada Pino, Martina Curinga, Vittoria Cacciola, Giorgia De Francesco, Sara Rizzo, Greta Calcagno, Roberta Zuco, Valeria Endaya, Maria Spadaro, Claudia Santamaria, Alessia Camarda, Francesca Romeo, Vittoria Polisano, Germana Zaccone, Clara Scalici, Sofia Savarese, Federica Loria.

Risultati e squadre negli campionati under

Società iscritta anche nel girone B dell’Under 14, ma allenata da Pippo Staiti, che chiude al quinto posto con 17 punti, bilancio finale di sei vittorie e otto sconfitte. In tutte e tre le formazioni femminili della Team Volley Messina Daniela Cardile figura come dirigente. Squadra Under14: Alice La Vena, Alice Rello, Sara Cardile, Giulia Lombardo, Alice Fanizzi, Trisha Hernandez, Nicole Cosenza, Federica Di Perna, Jordan Graziano, Fabiana Loria, Marta Romeo, Giorgia Tripodo, Alessia Siracusa, Gaia De Domenico, Sofia Caroè, Nicole Consolo, Giulia Capone, Melisha Thilakamuni, Chiara Laganà, Alice Gironi, Giulia Savarese.

Squadra della Team Volley anche nel campionato Under 16 femminile, le giallorosse con in panchina coach D’Andrea e assistente Matteo Romano giocavano nel girone A e hanno chiuso al quarto posto, a quota 24 punti, vincendo otto delle quattordici gare disputate. L’accesso alla fase successiva però premiava solo le prime due. Squadra Under16: Ludovica Santoro, Vittoria Polisano, Clara Scalici, Maura Lipari, Federica Loria, Jordan Graziano, Erika Crisafulli, Giada Pino, Nicole Consolo, Elisa Arcidiacono, Martina Curinga, Erika De Meo, Chiara Laganà, Giulia Ferrara, Eleonora Pino, Carlotta Sciarrone.

La Pallavolo Messina presentava una formazione nel girone dell’Under 18, allenata da Bruno Bartolomeo assistente Giuseppe De Francesco, che chiude con all’attivo una sola vittoria. Squadra Under18 Pallavolo Messina: Alessandra Fontana, Sofia Giacopello, Nicole Abanador, Elena Cancelliere, Mariaurora Sturiale, Oriana Maesano, Giusy Barbera, Federica Bombaci, Leeyan Cruz, Ludovica Santoro, Joice Abe, Francesca Ingemi, Giada Sturniolo, Anna Cappello, Virginia Castellesi, Laura Marotta, Giorgia Sottile, Chiara Desani.

Team Volley Messina impegnata anche nel campionato Under 15 maschile, tecnico Sergio Finanze con assistente Bruno Bartolomeo e dirigente Saverio Burrascano, con la formazione che chiude sesta a 13 punti, frutto di 4 vittorie e dieci sconfitte. Squadra Under15: Alberto Gentile, Andrea Carpana, Antonino La Rosa, Francesco Degl’Innocenti, Tommaso Arcidiacono, Paolo Insollitto, Edoardo Bucca, Simone Barbera, Giuseppe Cutugno, Mattia La Fauci, Marco Burrascano, Gioele Todaro, Andrea Quartarone, Gabriele Rotondo, Domenico Nacci, Mattia Taviano, Riccardo Torre, Andrea Lo Faro, Matteo Pisani, Ettore Potoschi.

Nel campionato maschile Under 19 la Team Volley Messina chiude al terzo posto. Beffati i ragazzi sempre allenati da coach Granei, assistito da Giuseppe De Francesco con Santino Merrino e Antonio Genitore dirigenti, che ottengono gli stessi punti del Mondo Giovane 43 ma con una vittoria in meno e scalano in terza posizione. Primo posto alla Play Volley Barcellona che chiude da imbattuta a 53. Squadra Under19: Pietro Ilacqua, Nicolas Cucinotta, Valerio Pecoraro, Federico Bonaccorso, Alessio Perdichizzi, Samuele Di Bella, Vincenzo Pizzi, Fabrizio Quartarone, Christian Merrino, Simone Arcadi, Gabriele Lombardo, Gioele Laganà, Sergio Quartarone, Giorgio Maccarrone, Mihiran Warnakulasuriya, Giovanni Orfila, Dario Campagna, Alessio Scattareggia, Carmelo Geraci, Alessandro Vinci, Andrea Chibbinesc, Alessio Barbaccia, Alberto Genitore, Gabriele Arena, Simone Colucci.

Altri tesserati della Team Volley hanno vestito la maglia del Volley Team Letojanni, formazione inserita nel girone A del campionato di Under17 maschile, allenatore Sergio Finanze con Bruno Bartolomeo assistente, squadra interamente composta da atleti biancorossi. Squadra Under 17 Volley Team: Francis Amparo, John Anorico, Edoardo Bucca, Antonio De Benedetto, Andrea Fiorino, Dario Giacoppo, Simone Longo Minnolo, Gabriele Minissale, Giorgio Quartarone, Domenico Quattrone, Daniel Raffa, Lorenzo Samperi, Giuseppe Sprizzi, Mattia Trinchera.