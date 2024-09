Team Volley Messina, la presentazione della nuova stagione a Palazzo Zanca

I dirigenti hanno fissato gli obiettivi ed esposto le novità

MESSINA – La società Team Volley Messina si è presentata alla città. Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca la presentazione di ieri, lunedì 2 settembre, ha dato il via ufficiale alla stagione 2024/2025. Presenti le istituzioni, il sindaco Federico Basile e l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, che hanno rivolto il proprio saluto e i migliori auguri alla società. Intervenuto anche il presidente del comitato regionale Fipav Sicilia, Antonio Locandro, e, a distanza, anche il presidente del comitato territoriale Fipav Messina, Alessandro Zurro. Per la Team Volley Messina al tavolo dei relatori, a esporre novità, iniziative e progetti futuri, il presidente Luigi “Gigi” Guerrera, il vice presidente Roberto Bombara e il direttore generale Carmelo Siracusa.

Gigi Guerrera, presidente Team Volley Messina: “Anche per quest’anno presentiamo la società alla città e vorremmo che tutti la seguissero condividendo la passione dei nostri ragazzi. Ringraziamo l’amministrazione comunale che ci ha permesso di svolgere le nostre attività e i nostri eventi, tutti momenti che ci hanno fatto crescere. Il prossimo speriamo sarà un anno di divertimento e di crescita, saremo a disposizione del nostro territorio e speriamo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Roberto Bombara, vice presidente Team Volley Messina: “Stiamo ampliando le nostre attività legate alla pallavolo insieme al sociale, questo era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati fin dalla nostra fondazione. Una delle novità di quest’anno è quella di essere riusciti a coinvolgere sempre persone nuove, ragazzi, dirigenti e quant’altro in società. Un altro obiettivo sarà formare, a partire dal nostro gruppo atleti, gli allenatori e i dirigenti della pallavolo del futuro. Il nostro contributo deve allargarsi non solo alla Team Volley ma alla pallavolo messinese”.

Carmelo Siracusa, direttore generale Team Volley Messina: “Le nostre attività non si sono mai fermate, terminati i campionati agonistici siamo passati al torneo internazionale di Beach Volley e poi fino a settimana scorsa abbiamo dato supporto alla Federazione per la Coppa Sicilia disputata sulla spiaggia di Mazzeo a Taormina. Adesso partiranno le nostre attività con le giovanili e si sono già radunati i ragazzi e le ragazze della serie C maschile e della serie D femminile. Da maggio inoltre abbiamo un progetto in corso con la Messina Social City, il progetto Way (Welfare Activity for Young), che riguarda la promozione di attività sportiva nei luoghi disagiati del territorio. Un’altra novità di quest’anno è aver creato uno staff per il benessere dei nostri atleti. All’interno del quale ci avvaliamo della collaborazione con la dottoressa nutrizionista Simona Brigandì e il nostro Bruno Bartolomeo, che farà da preparatore atletico, masso-fisioterapista e fisioterapista in aggiunta ai centri esterni specializzati che già ci seguono”.

