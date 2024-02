Team Volley, serie C maschile impegnata a Giarre

Ferma la serie D femminile in attesa del girone di ritorno, i ragazzi di coach Caravello in cerca di riscatto in esterna

MESSINA – Fine settimana in trasferta per la serie C maschile del Team Volley Messina, impegnata in trasferta sul terreno del Giarre. Turno di stop, invece, per le ragazze della serie D femminile e di tutto il girone di pertinenza.

Serie C/m: a Giarre per riscattare il derby

Sarà il “PalaJungo” di Giarre ad ospitare, domenica pomeriggio con inizio alle ore 18.30, gli atleti di coach Caravello, ospiti della locale formazione attualmente sesta in classifica e con nove punti in più dei messinesi. Un match sulla carta alla portata in cui serviranno attenzione e carattere, quelli mancati, in alcuni frangenti, nelle gare passate. Il match equilibrato e combattuto con l’Intermedia Volley ha portato solo un punto, visto il successo finale della formazione di Spadafora (2-3). I parziali alti dei primi due set e del quarto lasciano ben comprendere la sottile linea su cui si è sviluppato l’incontro (27-25, 26-28, 28-30). Nel terzo, invece, facile successo del Team Volley che poi, però, ha ceduto con margine al tie-break (10-15).

Serie D/f: turno di riposo per le ragazze di coach Laganà

Si ferma il girone B di serie D femminile, quello in cui militano le formazioni messinesi, in vista dell’inizio del girone di ritorno. Turno di stop, dunque, anche per le ragazze di coach Laganà, reduci dal successo nel derby di serie D femminile con la Peloro Volley (3-0). Partenza soft per le due squadre. Dopo una breve fase di studio, allungo del Team Volley che fa suo il primo set. Nel secondo e nel terzo, risultati mai in dubbio e Team che chiude con un risultato netto, infliggendo parziali pesanti alle avversarie. Gara attenta con buona gestione del servizio e fase difensiva. Il Team conferma la crescita vista nelle ultime uscite della squadra. Prossimo turno con la Planet Lombardo Shop di Catania, squadra che verrà a Messina per cercare di riprendersi i punti persi nella gara di andata.

Prima Divisione e settore giovanile

Nel prossimo turno di Prima Divisione femminile, confronto con Akademia Sant’Anna. Intanto, è arrivata una sconfitta interna per Team Volley e Pallavolo Messina; la prima battute in casa dallo Sport Volley Letojanni (1-3), mentre la seconda al tie-break, sempre tra le mura amiche, dalla Polisportiva Nino Romano. Successo dell’under 16 femminile contro la Peloro (3-0) che, nei quarti di finale della fase territoriale, se la vedrà con i Giardini del Volley. L’under 15 maschile affronterà la Sicily Bvs, come l’under 17 maschile che, nella gara del turno scorso, ha vinto a Spadafora con l’Intermedia (0-3). In under 18 femminile, la prossima avversaria sarà l’Amando Volley, dopo aver superato (1-3) nel derbissimo la Pallavolo Messina; con lo stesso risultato, si aggiudica il match l’under 19 maschile sul terreno dell’Intermedia Volley e che, nella prossima gara, affronterà Mondo Giovane. Infine, l’under 14 femminile sarà impegnata con il Trinisi Pace del Mela.

