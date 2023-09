Teatro, filosofia e beni culturali al centro della seconda settimana di Naxoslegge - Tempostretto

Tra ospiti, Tino Caspanello, attore e drammaturgo originario di Pagliara

È il teatro, insieme alla filosofia e ai beni culturali, il fil rouge della seconda settimana di Naxoslegge, XIII edizione del Festival delle Narrazioni, della Lettura e del Libro diretto da Fulvia Toscano il cui tema 2023 è quello del “fare”.

Si inizia infatti con una bella storia, quella di una piccola compagnia di provincia, Teatro Pubblico Incanto, creata trenta anni fa da Tino Caspanello, attore e drammaturgo di Pagliara, nel messinese, aggiudicatosi il Premio speciale della Giuria Bignami a Riccione Teatro nel 2003 per una sua scrittura, “Mari”, portata in scena con Cinzia Muscolino e descritta come “un delizioso duetto musicale in dialetto messinese”. A NaxosLegge, Caspanello sarà intervistato da Tino Calabro’, Cinzia Muscolino, Paolo Randazzo, Dario Tomasello e Katia Trifirò per poi calcare il palcoscenico del Teatro della Nike con “Prometeo”, monologo su uno dei miti più pervasivi della nostra cultura (14 settembre, a cura di Latitudini). Mentre a chiudere idealmente il sipario, martedì 19, sarà la consegna del Premio teatrale “L’Ombra di Dioniso” a Carla Tatò e (alla memoria) a Carlo Quartucci (1936-2019), straordinari protagonisti dagli anni Settanta di una stagione felice, autenticamente innovativa – a volte persino provocatoria – del teatro contemporaneo in Italia. A precedere la consegna sarà la performance di e con Dario Tomasello e gli studenti del Damsdi Messina, ispirata proprio ai due grandi attori e dal titolo “Un tamerlano di meno sulle coste orientali della Sicilia” (Parco di Naxos, ore 18).

Le presentazioni di libri

Dalle fascinazioni della parola – letta, recitata, interpretata – a quelle del pensiero con il libro “Cerimoniale” di Eugenio Mazzarella, filosofo e poeta tra i massimi studiosi del pensiero di Heidegger e già parlamentare, che sarà introdotto da Alberto Biuso: un’occasione per “fare” – tema guida di NaxosLegge 2023 – presentando in anteprima “Pensare Greco. Festival della Filosofia”, un progetto a lungo accarezzato da Fulvia Toscano e in qualche modo anticipato negli anni con le passeggiate archeofilosofiche organizzate nei siti del Parco Naxos Taormina: tra gli scavi della prima polis greca o tra le gradinate del Teatro antico o del minuscolo Odèon, luoghi deputati all’ascolto e alla riflessione (sabato 16, Parco di Naxos).

Il giorno prima, venerdì 15 settembre, NaxosLegge ospiterà al Lido di Naxos Riccardo Mondo, psicologo, psicoterapeuta, analista junghiano e autore del libro “Il mare non mente mai”: un racconto sulla ricerca di se stessi, della zona liminare tra infanzia ed età adulta che spesso oltrepassiamo con fatica e dolore.

Il mondo femminile

Per la sezione dedicata al mondo femminile, a cura di Marinella Fiume, domenica 17 settembre la scena di sposta a Letojanni, nella spettacolare Villa Garbo, la dimora sul mare e immersa nel verde che per anni ha ospitato la “divina” Greta Garbo, innamorata di questo angolo della Sicilia dove trascorreva lunghi mesi. È qui che, dopo la presentazione di L’altra metà dell’arte, saggio di Rita Alù sulle artiste donne ignorate dai libri di storia con la partecipazione di Maria Pia Lucà e Maria Rita Sabato – sarà consegnato il premio “Tela di Penelope” 2023. Ad aggiudicarselo la giornalista Laura Anello, ideatrice di “Le Vie dei Tesori”, coraggioso e riuscito progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale siciliano meno conosciuto che, partito da Palermo, negli anni ha messo in rete città e borghi di mare e di montagna di tutta la Sicilia catturando quote sempre crescenti di persone appassionate delle meraviglie nascoste dell’isola e di paesaggi lontani dal turismo di massa.

Due le iniziative, infine, in collaborazione con le associazioni del territorio. Il 16 settembre a Paternò, con il Comune e l’associazione Art.9 per celebrare i primi dieci anni dell’Etna “Patrimonio Unesco dell’Umanità”. Moderati da Michela Bottino interverranno Salvo Caffo, Fabio Granata, Giuseppe Longhitano, Maurizio Micari, Enzo Spartà, Fulvia Toscano (Biblioteca comunale). Mentre lunedì 18 settembre, a Giardini Naxos (Biblioteca Lorino Mangano), in collaborazione con i Patti per la Lettura si presenterà il Circolo di Lettura che aderisce al progetto Illustramente. Interverrà Rosanna Maranto.