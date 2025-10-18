Teatro Vittorio Emanuele. Concerto finale della gara internazionale di clarinetto

Appuntamento domenica 19 ottobre alle 17.30

Il Teatro Vittorio Emanuele presenta il Concerto Finale della terza edizione del Messina International Clarinet Competition, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 17:30 nella Sala Grande.

Diretti da Salvatore Percacciolo, i migliori clarinettisti selezionati si esibiranno insieme all’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele in una serata che celebra tecnica, arte e passione.



Un appuntamento che conclude una settimana di audizioni e performance internazionali, dedicate a uno degli strumenti più affascinanti e versatili della musica classica.

Il concorso

Ideato e organizzato dal Teatro Vittorio Emanuele, il concorso nasce per valorizzare giovani clarinettisti provenienti da tutto il mondo.



Suddiviso in due sezioni, Primo Clarinetto e Clarinetto Basso, l’evento si è affermato come un importante punto di riferimento per il panorama musicale internazionale, offrendo ai vincitori non solo premi e riconoscimenti, ma anche l’opportunità di esibirsi in concerto.

Uno spettacolo di virtuosismo e passione

In questa serata, il clarinetto, strumento elegante e versatile, dialogherà con l’orchestra in un repertorio che esalterà tecnica, espressività e forza comunicativa. Sul palco si susseguiranno i migliori clarinettisti selezionati nel concorso, accompagnati da una compagine sinfonica che esalterà la forza espressiva di ogni esibizione.



Sarà un momento in cui talento emergente e tradizione sinfonica si incontrano per celebrare la passione e la dedizione al suono.

Biglietti

Platea / Palchi I Ordine: 20€ intero – 15€ ridotto

Galleria I / Palchi II Ordine: 15€ intero – 10€ ridotto

Galleria II: 10€ intero – 5€ ridotto

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro e online su Vivaticket