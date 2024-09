Teatro Vittorio Emanuele. In scena “DiNcAnTo – A passi di danza sull’Opera Belliniana”

Domenica alle 21, con ingresso gratuito su prenotazione

Domenica 15 settembre, alle ore 21, nell’ambito della rassegna Belliniana 2024, promossa dalla Presidenza della Regione Siciliana in sinergia con l’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo –- andrà in scena la coproduzione tra l’Ente Teatro di Messina e il Balletto di Roma “DiNcAnTo – passi di danza sull’Opera Belliniana”.

Un Viaggio a passi di danza sull’opera Belliniana è lo spettacolo del Teatro di Messina co-prodotto con il Balletto di Roma in occasione di Belliniana – Omaggio al Cigno di Catania 2024. Un progetto interdisciplinare in cui saranno protagonisti il belcanto affidato alle quattro incantevoli voci de “LE DIV4S” Italian Sopranos, che interpreteranno alcune tra le più famose arie d’Opera Belliniane e i danzatori del Balletto di Roma interpreti delle coreografie affidate allo scaligero Massimiliano Volpini. Protagonista sarà l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele diretta dal maestro Roberto Molinelli che ne curerà anche gli arrangiamenti Belliniani in una colonna sonora di sicura originalità.

DiNcAnTo – A passi di danza sull’Opera Belliniana è un percorso danzato che emerge dalle suggestioni e visioni di una terra incantata, la Sicilia, caratterizzata da elementi naturali di cui il grande musicista si è nutrito durante la sua intensa, seppur breve, carriera musicale. Quattro soprani Le DIV4S, quattro personaggi femminili: Norma, Giulietta, Amina, Elvira. Quattro elementi a rappresentare la Sicilia di Bellini: l’Acqua del mare che lo ha accompagnato per tutta la sua giovinezza, ma anche il mare tumultuoso e temibile del suo primo viaggio verso Napoli; l’Aria con i profumi straordinari di una terra unica, l’aria che disegna con le nuvole sopra il Vulcano; la Terra, con i suoi frutti carichi di colore e di sapore, la terra delle radici inestirpabili; il Fuoco di un Vulcano indomabile, che diventa il fuoco sacro di Norma e che diventa infine il fuoco interiore della malattia che lo ha divorato, concludendo con Casta Diva come un canto sacro che accompagna il viaggio di ritorno di Bellini verso la terra Madre. Questi elementi, fonte di vita, restituiranno al pubblico la mente e il cuore di un grande musicista la cui arte continua a incantare platee di tutto il mondo, tra immensità e bellezza.

DiNcAnTo è un viaggio tra le melodie immortali di Bellini, un percorso stilistico che sovrappone i personaggi femminili delle sue opere con le donne da lui realmente amate. Dal mondo notturno e onirico di Sonnambula allo splendore della vita parigina, dalle passioni amorose mai felici al rito sacrificale di Norma, lo spettacolo si sviluppa in un vortice di immagini, note e passi di danza, giocando con gli stili e le suggestioni che nascono da musiche sublimi e senza tempo.

“Belliniana – Omaggio al Cigno di Catania è una straordinaria iniziativa che consolida sempre di più la forte sinergia tra le diverse Istituzioni coinvolte – dichiara l’assessora regionale al turismo Elvira Amata – e che, oltre a rendere costantemente vivo l’omaggio al compositore Vincenzo Bellini, punta a un’offerta culturale completa, integrata e coerente con la visione della programmazione del Governo regionale. Il ricco calendario di eventi in programma – prosegue l’assessora – che vede, tra l’altro, oltre alla musica, generi artistici di variegata natura, contribuirà certamente ad appassionare la vasta platea di spettatori e di turisti presenti nel nostro territorio. Nell’attesa di partecipare ai tanti appuntamenti artistici e culturali previsti, – conclude Elvira Amata – desidero manifestare il mio più vivo apprezzamento a tutti coloro che hanno condiviso ogni sforzo finalizzato ad assicurare la migliore riuscita della rassegna”.

“Siamo lieti di proporre alla nostra comunità un’Opera da noi prodotta – dichiara il commissario Orazio Miloro – in un Teatro che in questi anni sta riconquistando il proprio spazio, intensificando nel contempo le attività con la “sua” Orchestra, nel solco della tradizione del Vittorio Emanuele. Grazie alla consolidata sinergia ed all’attenzione riservata dall’Assessore regionale on. Elvira Amata – conclude il commissario Miloro – il nostro Teatro, e più in generale Messina, saranno anche nel 2024 protagonisti di primo piano nel panorama di una manifestazione divenuta ormai di caratura internazionale, unitamente al Teatro Massimo Bellini di Catania, al Teatro Massimo di Palermo ed alle principali istituzioni culturali siciliane”.

“Proseguiamo la nostra collaborazione con l’Assessorato e con i teatri siciliani per la riuscita della rassegna Belliniana – dichiara il sovrintendente Gianfranco Scoglio – una manifestazione che tanto apprezzamento ed attenzione è riuscita ad attrarre grazie alle sue proposte, pregevoli e di assoluta qualità, concepite (come sono state) nell’ambito di un disegno complessivo sapiente, mirato a valorizzare, nel nome del Cigno etneo, lo smisurato patrimonio di bellezza e di cultura dell’intera Sicilia”.

L’ingresso allo spettacolo sarà a titolo gratuito, previa prenotazione https://belliniana.it.

Garantito il posto a sedere fino a 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. I posti non occupati entro tale termine verranno assegnati a quanti si saranno iscritti alle liste di attesa attivate in caso di tutto esaurito.

Il 18 settembre, alle ore 21 – sempre nell’ambito della rassegna Belliniana 2024 – il Vittorio Emanuele, andrà in scena a Catania, a Villa Bellini, con lo spettacolo “Bellini-Paganini: un dialogo (im)possibile” con musiche di Roberto Molinelli eseguite dall’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina diretta dal maestro Molinelli.