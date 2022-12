Teatro Vittorio Emanuele. Stasera Amii Stewart e la sua band - Tempostretto

Un programma ricco di successi conosciuti e amati dal pubblico di tutte le età

Sabato 17 dicembre alle ore 21 appuntamento con la grande musica internazionale al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Unica tappa in Sicilia e in esclusiva per la città di Messina: sul palco si esibirà la straordinaria interprete americana Amii Stewart, con una voce graffiante e una presenza scenica magnetica, accompagnata dalla sua band diretta dal maestro Peppe Arezzo.

Amii Stewart ha iniziato le lezioni di ballo a 9 anni ed ha vinto una borsa di studio presso la scuola delle Belle Arti di Washington D.C. Artista eclettica inizia la sua carriera come ballerina nelle compagnie di Broadway, ma contemporaneamente coltiva il suo innato talento vocale: con otto milioni di dischi venduti, scala i primi posti delle classifiche mondiali con il brano “Knock on woods”. Da quel momento è un crescendo di successi in tutto il mondo e, in particolare, dagli anni ’80-90 in Europa. Molti tour negli Stati Uniti, Europa, Messico, Sud America, Giappone, Canada e Russia. Viene inviata ad esibirsi in importanti trasmissioni televisive dalle americane e “The Royal Command Performance” per la Regina d’Inghilterra; protagonista delle trasmissioni “Tasto Matto”, “Fantastico ‘97”, “Festival di Sanremo” edizione ’93 –’94 e 2007, “Mina Contro Battisti”, La Pista per nominare alcune.

Oltre ad una incessante produzione discografica premiata con diversi dischi d’oro ed una nomina alla Grammy Awards, da voce alle più belle colonne sonore sia del piccolo schermo per serie televisive di cui cura interamente la stesura dei testi come “Extra Large” di Bud Spencer, “Once You Fall In Love” per la serie TV “La figlia del Marajah”, Temptation per il film tv “Il Barone” e “A Song For You” per la telenovela “Zingara”, “Segreto Del Sahara” con il M° Ennio Morricone. Amii si è dedicata anche al Musical interpretando Maria Maddalena in “Jesus Christ Superstar” con Carl Anderson, “La Terribile e Spaventosa Storia del Principe di Venosa” composto e diretto da Salvatore Sciarrino. Ruolo di principale femminile nell’Opera moderna “Romanza”, scritta dal maestro Sergio Rendine per il Teatro dell’Opera di Roma; ideatrice, interprete, co-autrice, co-produttrice del musical “Lady Day – La vita di Billie Holiday”, “Shakespeare In Jazz” con Giorgio Albertazzi e “La Pietà” scritto e diretto dal maestro Nicola Piovani e testo scritto da Vincenzo Cerami. Nel 2022 Amii ha inciso un nuovo singolo e video musicale “Perfectly Beautiful”.