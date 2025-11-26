Teatro Vittorio Emanuele. “Una notte a Broadway”, omaggio al mondo del musical

Dal 27 al 30 novembre

Un viaggio attraverso le pagine più amate del musical internazionale, costruito come un racconto in cui musica, danza e teatralità si intrecciano per restituire l’energia e l’immaginario di Broadway.



Lo spettacolo attraversa stili, epoche e atmosfere: dalle grandi orchestrazioni alle ballate emblematiche (Chicago, West Side Story e Mamma Mia!), dai numeri d’ensemble ai momenti più intimi, in una drammaturgia musicale che alterna ritmo, colore e narrazione. Non mancherà un sentito tributo ai grandi maestri: da Leonard Bernstein ad Andrew Lloyd Webber, all’inconfondibile stile coreografico di Bob Fosse e alle voci leggendarie come quella di Judy Garland.

La presenza del corpo di ballo – in collaborazione con Balletto di Roma – amplifica la dimensione scenica, trasformando ogni quadro in una piccola storia a sé: coreografie che dialogano con le voci, movimenti che rendono vivi i personaggi, un continuo gioco di rimandi tra ciò che il musical rappresenta e ciò che, ancora oggi, sa evocare.

Una notte a Broadway diventa così un omaggio alla vitalità di un genere che unisce generazioni diverse, riportando sul palcoscenico quella miscela unica di emozione, spettacolarità e immediatezza che ha reso Broadway un luogo dell’immaginario collettivo.

Date e orari

giovedì 27 novembre, ore 21

venerdì 28 novembre, ore 21

sabato 29 novembre, ore 21

domenica 30 novembre, ore 17:30