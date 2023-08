Telefona alla moglie per farle buttare la marijuana: in casa c'erano 1.650 dosi - Tempostretto

La donna ha tentato di nascondere tutto in una busta della spesa a pochi metri da casa

TAORMINA – Un Ferragosto diverso dal solito, quello di una coppia di coniugi di 51 e 50 anni di Giardini Naxos. Nel corso dei canonici controlli sul territorio, i carabinieri di Taormina hanno deciso di perquisire la casa della coppia, dopo un mirato servizio di osservazione nella zona. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha chiamato la donna al telefono, chiedendole di disfarsi di tutto. Troppo tardi, perché durante la perquisizione è stata trovata fuori casa con una busta della spesa in cui ha tentato di nascondere il tutto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato e la donna, incensurata, è stata denunciata in stato di libertà. All’interno del sacchetto sono stati rinvenuti più di trecento grammi di marijuana mentre in casa è stato trovato materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Dopo le prime analisi è stato stabilito che con quella quantità si sarebbero ricavate circa 1.650 dosi. Ora l’uomo è agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.