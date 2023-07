Tennis, al via al Bauso l'open memorial Valla - Tempostretto

Torna l'attesa competizione di tennis al circolo di Villafranca Tirrena

E’ alla quattordicesima edizione l’Open memorial Valla, il torneo organizzato dal Tennis Club Bauso che si giocherà, nella villa comunale di Villafranca Tirrena. La competizione di tennis, vero fiore all’occhiello organizzata dal Bauso del presidente Puglisi, prenderà il via domenica 23 luglio e vedrà sui campi in erba sintetica del circolo tirrenico, alcuni dei migliori tennisti di rilevanza nazionale della Sicilia e non solo.

L’importanza dell’evento è testimoniata dal montepremi, che quest’anno sale a 3 mila euro. Lo scorso anno, ad aggiudicarsi l’Open è stato Andrea Grazioso, in una bellissima finale seguita da numerosissimi appassionati. Anche per questa edizione non mancheranno emozioni, spettacolo e pubblico appassionato.

La finale si terrà il 6 agosto con un evento che non sarà solo di sport ma anche una serata di gala. Infatti, al termine del match che assegnerà il “titolo”, seguirà la premiazione di tutti i vincitori delle varie categorie e la ormai tradizionale e apprezzata cena accompagnata da ottima musica, che sarà la degna conclusione di un evento che anno dopo anno, dimostra la crescita del circolo Bauso di Villafranca Tirrena e la volontà dello stesso, ad avvicinare quanti più appassionati alla pratica di questo sport.