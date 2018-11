Il Ctv ospita il Ct Palermo nel ritorno dei playout in serie A1

Ultimo appuntamento stagionale per il Ctv Messina. Domenica, sui campi in terra battuta di viale della Libertà (si comincia alle 10), si giocherà, infatti, l'incontro di ritorno dei playout del campionato a squadre di serie A1 contro il Ct Palermo.

Dopo il 5 a 1 dell'andata, ai ragazzi del capitano Gino Visalli sarà sufficiente conquistare due match per brindare alla salvezza e acquisire il diritto a partecipare anche nel 2019 nella massima serie.

Tra i peloritani previsto il ritorno dell'argentino Marco Trungelliti, che sarà schierato da numero 1, quindi il monumentale Gianluca Naso, mentre si contenderanno il 3 ed il 4 Antonio Famà, Fausto Tabacco e Giorgio Tabacco.

Assente Lorenzo Fucile, rientrato in settimana in Arizona.

I palermitani dovrebbero schierare Omar Giacalone, Claudio Fortuna, l'italo-svizzero Luca Margaroli, Giorgio Passalacqua, Giovanni Morello e Gabriele Piraino.

Un match a dir poco importante per il Ctv del presidente Antonio Barbera e del ds Salvi Contino, i quali confidano nel supporto del pubblico amico per spingere la squadra di casa verso l'agognata salvezza.



Il quadro completo della serie A1. Match di ritorno

Semifinali playoff: Park Tc Genova-Canottieri Aniene Roma (2-4); Tc Parioli Roma-Angiulli Bari (4-2).

Playout: Ctv Messina-Ct Palermo (5-1); Ata Trentino-Tc Prato (2-4); Ct Massa Lombarda-Tc Palermo 2 (4-2); Sassuolo-Tc Genova 1893 (2-4).