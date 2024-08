Tennis. Il messinese Andaloro perde in finale nel torneo di Tauste

Il tennista peloritano in Spagna va vicino a vincere il suo secondo titolo Itf dopo quello di marzo scorso

Il 23enne messinese Fabrizio Andaloro, cresciuto sportivamente al Circoletto dei Laghi e attuale numero 644 al mondo, ha giocato una settimana importante in Spagna. Il comune di Tauste, in Aragogna, ha ospitato il torneo Itf (International Tennis Federetion) da 15 mila dollari sui campi in veloce outdoor. Andaloro andava a caccia del secondo titolo Itf in carriera dopo quello vinto qualche mese fa a marzo in quel di Monastir, Tunisia. In quell’occasione vinse la finale contro un altro siciliano, il licatese Luca Potenza.

Questa volta in Spagna accarezza la vittoria finale ma si ferma al match conclusivo del torneo. Andaloro, tesserato con l’Out Line Tennis School Lecce, in semifinale aveva avuto la meglio sul giocatore di casa Alejo Sanchez Quilez in tre set per 7-5 6-7 6-2. In finale ha disputato altri tre set, venendo rimontato e arrendendosi all’argentino Julio Cesar Porras, n. 679 del mondo, col punteggio di 7-5 1-6 3-6.

