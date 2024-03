Tennis, il messinese Andaloro conquista il primo titolo Itf a Monastir

In una finale combattuta il messinese ha superato un altro siciliano, Luca Potenza, spuntandola soltanto al tiebreak

La Tunisia porta bene ai tennisti messinesi, precisamente Monastir dove Fabrizio Andaloro, cresciuto nel Circoletto dei Laghi, si è laureato campione recentemente. Il peloritano succede nell’albo d’oro a Fausto Tabacco (cresciuto nel Ctv Messina) che nella passata stagione, di questi tempi, aveva vinto a sua volta il titolo, per Andaloro si tratta del primo titolo nel circuito Itf (International Tennnis Federation).

Fabrizio Andaloro, attualmente numero 719 del mondo, in finale, nel 15mila dollari di Monastir, ha superato un altro siciliano, il licatese Luca Potenza. Una battaglia di più di tre ore con Andaloro che la spunta al tie break del terzo set per 6-4 3-6 7-6. In semifinale il peloritano aveva superato agevolmente con un doppio 6-1 il transalpino Cyril Vandermeersch, risparmiando preziose energie in vista della finale.