Evade dai domiciliari, arriva la polizia, va a casa e dice di non esser uscito

Uno ha precedenti per furto, l'altro addirittura per omicidio, incendio e associazione mafiosa. Erano ai domiciliari ma ieri sera sono stati visti dai poliziotti in strada a chiacchierare con altre persone e fumare marijuana.

Uno dei due due si è nascosto sotto un'auto in sosta ed è stato facilmente visto dagli agenti. L'altro è scappato a casa, si è cambiato gli abiti e ha accolto gli agenti col fiatone, provando a convincerli che non si era mosso.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, saranno entrambi giudicati stamani con rito direttissimo.