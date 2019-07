Tentato omicidio, arrestato 31enne messinese - Tempostretto

Ad aprile aveva più volte colpito un coetaneo in faccia con una bottiglia rotta

MESSINA – Un bar della zona sud di Messina, tre mesi fa. Il 31enne Francesco Mangano colpisce più volte in faccia con una bottiglia rotta un coetaneo. Per la vittima si rende necessario un intervento chirurgico d’urgenza, poi se la cava con una prognosi di venti giorni.

La Squadra Mobile aveva subito avviato le indagini, visionando le immagini della videosorveglianza, raccogliendo le testimonianze dei presenti e ritenendo Mangano responsabile di tentato omicidio aggravato.

L’uomo è già detenuto per altra causa, ma ora gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Penitenziaria hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, anche per quest’altro episodio.