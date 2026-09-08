Terme Vigliatore. Giovane investito sul lungomare di Marchesana, è in prognosi riservata

A colpirlo uno scooter nella notte mentre attraversava la strada. Indagini in corso. Ferito il motociclista

TERME VIGLIATORE — Incidente sul lungomare di Marchesana, nel Comune di Terme Vigliatore. Un giovane è stato investito nella notte mentre attraversava la strada da uno scooter. Il giovane è stato trasportato d’urgenza a Messina in ospedale ed è stato operato. Ora la prognosi è riservata. A sua volta, il motociclista è rimasto ferito.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.