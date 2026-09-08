Nuovi parroci a Messina: ecco le nomine dell’arcivescovo, Angemi lascia Ganzirri

Cambio di passo in diverse realtà della Diocesi, su impulso di monsignor Accolla
MESSINA – In procinto di lasciare la città, compiuti i 75 anni, l’arcivescovo Giovanni Accolla ha provveduto alle nomine di nuovi parroci. Il cappellano della Vara Antonello Angemi passa da Ganzirri a Villafranca Tirrena.
Questa la comunicazione della Diocesi di Messina: “Si rende noto che S. E. l’Arcivescovo ha provveduto alle seguenti nomine:
– Sac. Antonino Pelleriti, Rettore della Chiesa di S. Antonio, in Villafranca Tirrena (ME) e Parroco emerito della Parrocchia di S. Nicolò;
– Sac. Antonello Angemi, Parroco della Parrocchia S. Nicolò, in Villafranca Tirrena (ME);
– Sac. Marcello Pavone, Parroco della Parrocchia S. Nicola di Bari, in Ganzirri (ME);
– Sac. Antonino Calandra Sebastianella, Parroco della Parrocchia S. Domenica, in Tremestieri (ME);
– Sac. Enzo Maestri, Parroco della Parrocchia Stella Maris, in Minissale (ME);
– Sac. Antonio Salvo, Parroco della Parrocchia S. Maria delle Grazie, in Mazzarrà S. Andrea (ME);
– Sac. Giovanni Longo, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia S. Maria della Consolazione, Villaggio Santo (ME);
– Sac. Giuseppe Morabito, Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Luca Evangelista, (ME);
– Sac. Jean Marie Bwingi Alimasi, Vicario Parrocchiale della Parrocchia Stella Maris, in Minissale (ME).