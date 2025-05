Terra di Gesù, Francesco Certo confermato presidente

L'impegno dell''associazione, per aiutare chi vive in povertà a Messina, continua

MESSINA – Nel corso dell’assemblea svoltasi il 30 aprile, il cardiologo Francesco Certo è stato confermato presidente dell’associazione Terra di Gesù per il triennio 2025/2028. Il mese scorso è stato pieno di eventi che l’Onlus messinese ha dedicato alle fragilità. Dai bonsai di ulivo per la Casa della Misericordia alle uova di Pasqua per il Centro Buon pastore.

Si è pure organizzata una festa per 70 bambini di Messina, con attenzione a situazioni di disagio sociale ed economico, che hanno potuto vivere un momento di convivialità spensierata. Tutto ciò mentre è in preparazione l’uscita del prossimo libro del cardiologo messinese dedicato alle avventure di un personaggio chiamato Carlino Mezzo litro.

