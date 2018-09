Turismo a impatto zero, nasce "Ecoitinerari". Oggi la presentazione

Turismo ed eccellenze siciliane riunite sotto un unico progetto. Con il patrocinio di “Slow Food Sicilia” nasce “Ecoitinerari”. Una vera e propria “rete” che si pone come obiettivo quello di realizzare percorsi culturali, gastronomici e turistici per il territorio siciliano ad impatto zero.

Il progetto, lanciato grazie alla strartup di Martina Imbesi e Sergio Lafranchi, sarà presentato oggi presso gli spazi “Slow Food” del padiglione Sicilia, al Salone del Gusto Terra Madre di Torino. “L’obiettivo –spiegano i due giovani siciliani- è di far vivere il viaggio come un esperienza di vita e migliorare l’accessibilità ai percorsi turistici lavorando in sinergia con quanti operano nella stessa direzione”.

Al progetto sono già pervenute alcune adesioni, tra cui quella del comune di Montalbano Elicona già rinomato per il titolo di “Borgo dei Borghi 2015” e prossimo concorrente dell’edizione straordinaria de “Il Borgo più bello d’Italia”. Un’iniziativa dal forte impatto sul territorio, dunque, che guarda al futuro con particolare attenzione alle eccellenze siciliane.

Salvatore Di Trapani